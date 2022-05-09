一旦確診肺癌，當然要積極治療。

筆者曾分享以下個案：Philip是一家大公司的管理層，40多歲，已婚，有一個小朋友，太太是全職主婦。他患上肺癌，已經是兩年多前，疫情前的事了。當時，檢查證實他肺部有一個約4厘米大小的腫瘤，而且已開始擴散，確診為第四期肺癌。

慶幸的是，Philip並沒有失去鬥志，他主動提出要積極治療，「就算1%機會我都要試！」醫生首先為他做基因測試，但結果證實他並不適合用標靶藥，因此主要用化療控制腫瘤。由於他的肺癌已是晚期，並非一個化療療程就可治癒。幸好現時藥物進步，他接受了不同的化療療程，每一個都幫助他延長了生命，最後更接受了最新的免疫治療。即使疫情期間，他小心翼翼，也沒有停止過治療。今天，他已經是確診晚期肺癌的第三年，仍在努力和肺癌博鬥。

近年很多治療肺癌的方法推陳出新，對腫瘤的控制比以前好，在很多情況下都能做到與瘤共存。

其實，近年很多治療肺癌的方法推陳出新，對腫瘤的控制比以前大有進步，在很多情況下能做到與瘤共存。現時可用於肺癌的療法包括：

外科手術 —— 針對早期未有擴散的肺癌，痊愈率可達60%或以上。因應病情需要，手術或會切除腫瘤及周邊部分組織，甚至整邊肺部。

標靶治療 —— 針對某類癌細胞特徵而設，副作用比一般化療較少，適合用於晚期肺癌而基因檢測結果符合的病人。