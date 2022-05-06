「荃灣鮮肉AK應援團」逾6.6千粉絲 除罩勁似沈震軒 阿威經理人疑係豬肉店地區經理

近日有女網民在「荃灣人」FB群組，上載和靚仔豬肉檔員工嘅合照，網民看完相大讚靚仔貌似MIRROR副隊長 AK（江𤒹生）、MC張天賦、台灣藝人小豬羅志祥等，一眾靚太爭相前往影合照，相當墟冚！「荃灣豬肉檔AK」被傳媒廣泛報道後爆紅，他接受訪問時透露現年36歲，名叫阿威，入行6年，阿威表示：「新聞多咗嘅時候就多咗人嚟打卡，尷尬，怕醜呀嘛。做緊嘢時要擺低嘢同人影相，平時自己都唔係咁鍾意同人影相。」不過阿威相當樂意教街坊煮飯煲湯，又坦言不覺得自己似AK，但很多人說他似羅志祥、沈震軒，他自評樣貌只有6分左右，亦已有另一半，有網民更爆他已婚和有小朋友！

「荃灣鮮肉AK」被傳媒廣泛報道後爆紅！

阿威未除罩前被網民指似AK。

阿威爆紅後，有粉絲立即開設「荃灣鮮肉AK應援團」Fb群組，現時已有超過6.6千粉絲，相當厲害！當中有網友貼出疑似阿威的除罩相，相中人有深邃眼神，上身和手都有紋身，相當有型，而另外一張黑白側面相就激似沈震軒！有網民留言指沒有失望：「係靚仔㗎，除咗（罩）都係靚仔！」、「憂鬱嘅眼神，唏噓嘅鬚根：百份百係肉類分割員嘅表表者👍🏻型，英，帥，靚，正！」、「一啲娘炮都無，似番個男人！」不過亦有網友說：「唔係好靚仔！」不過阿威已火速簽了經理人，有自稱文哥向記者交出卡片，指訪問事宜會代阿威安排，難道想鋪路出道？

阿威爆紅後，有粉絲立即開設「荃灣鮮肉AK應援團」Fb群組，現時已有超過6.6千粉絲。

有網友貼出疑似阿威的除罩相，相中人有深邃眼神，上身和手都有紋身，相當有型。

阿威坦承已有另一半，有網更爆他已婚和有小朋友！

不過記者問文哥除罩相是否阿威本人，文哥就未回覆。有女網民還爆經理人文哥疑是豬肉店高層：「 以我所知個經理人文哥，就係豬肉店建華集團地區經理！」有網友就回覆說：「豬肉店經理做埋經理人！」、「其實唔知係咪建華嘅marketing campaign嚟，即管睇下之後會點！」亦有網民指想請阿威出活動，十足明星一樣，真是魅力沒法擋！

阿威另一張黑白側面相激似沈震軒！

阿威像不像沈震軒？