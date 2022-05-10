及早察覺產後抑鬱防自殺

一位媽媽抱著自己初生的BB自殺身亡，這類「產後抑鬱症」（Postpartum depression）的悲劇不時發生。根據統計，產後婦女有10-15%會患上產後抑鬱症，可說相當普遍。可惜，由於種種原因，不少產婦和家人都對這病缺乏足夠認識，以至不時會釀成悲劇。

可從兩方面及早警覺產後抑鬱症「紅燈亮起」：

第一盞紅燈「高危因素」，包括：產婦是在未有準備的情況下懷孕、未婚懷孕、懷孕期間遇到不幸的事情、夫妻關係欠佳/婆媳關係不好、BB有嚴重的健康問題、家庭經濟出現壓力。

第二盞紅燈「症狀」，包括：身邊人會發覺產婦整個人欠缺動力，甚麼也不想做，也提不起勁去照顧小朋友。較嚴重的症狀，會出現思覺失調，無端覺得自己的BB是畸形怪胎，或養不大等等。

產後抑鬱症（Postpartum depression）的悲劇不時發生，但可從兩方面及早警覺。

有以上高危因素應及早警惕，萬一出現以上症狀則建議盡快諮詢醫生。其實外國有些診所會讓每位產後媽媽填一份問卷，並根據問卷作出篩選，看看哪些媽媽有產後抑鬱的風險較大，可能需要轉介見醫生進一步了解，但本港暫時沒有這個機制，因此更有賴家人和婦產科醫護人員多加留心。

產後抑鬱症若能早發現、早治療，康復的機會也較高。有些個案服藥2-3星期後，情況已有明顯改善，大大減低發展至嚴重後果的風險。