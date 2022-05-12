遠離皮膚癌由防曬開始

皮膚癌可大致分類為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，以前者較常見。兩種主要的非黑色素瘤皮膚癌分別是基底細胞瘤和鱗狀細胞瘤。

個案一

李先生今年50歲，嗜好遠足， 兩年前他鼻上長出一顆肉色小粒，形狀有如顆珍珠附在皮膚上。李先生的朋友告訴他只是良性的皮脂腺增生，故他不以為意，但那增生慢慢長大，輕微觸碰也引致損口流血，他最後看皮膚科醫生， 並把那增生切除，化驗結果顯示為基底細胞瘤。

個案二

60歲的陳伯是一位漁民，一年前他發覺頭頂禿頭位置長出一塊如幣狀大小的紅塊，表面帶有皮屑，偶爾會引起痕癢。陳伯曾嘗試用治療濕疹的藥膏處理，但發覺毫無幫助，紅塊甚至有擴大跡象，半年後陳伯看醫生，診斷出患上鱗狀細胞瘤，需用外科手術切除。

以上個案發都是基底細胞瘤和鱗狀細胞瘤的典型例子。

基底細胞瘤佔整體皮膚癌六成，常發生於頭、頸和上身位置，它生長緩慢，甚少擴散或致命，但若不治理，它亦可入侵皮膚內部或周邊組織，引致長期潰爛或發炎。

鱗狀細胞癌佔整體皮膚癌三成， 常出現於頭頸、手和前臂等。如腫瘤大於兩厘米，或位於耳、嘴唇、面部中央、手足或生殖器位置，就屬於高危型，有較高機會擴散或復發。

根據香港癌症資料統計中心於2019年的統計，非黑色素瘤皮膚癌位列第八位常見癌症，過往20年的發病率正急速上升，情況不可忽視。

高危因素包括：高齡、男性、白種人、紫外線照射，嚴重曬傷、輻射污染、砷中毒、免疫系統受壓抑，和過往患有皮膚癌歷史等。某些人類乳頭瘤病毒亦和鱗狀細胞瘤有關。

最有效預防皮膚癌的方法，就是從小做足防曬措施。

診斷方面，大多需要作皮膚組織活檢作病理確定。

取決於腫瘤位置、大小深度，和病人的身體狀況，以決定治療方案，其中以手術切除為最有效根治病況，醫生會將腫瘤連帶週邊數毫米至一厘米的皮膚組織一併切除，然後交給病理科醫生確定是否已徹底移除。一些細小和淺薄的腫瘤可以用削除、刮除和電灼手術，或冷凍治療等處理。如腫瘤狀況不適宜做手術，就可考慮外用化學藥物、光動力治療或放射治療等。對於一些較具入侵性的腫瘤，已復發或擴散的情況，則可能需要手術切除，合併放射治療和標靶藥物治療等。

最有效預防皮膚癌的方法，就是從小做足防曬措施。口服A酸藥物對部有高危因素的病人有預防作用。及早處理一些癌前病變亦可減少它們演變成真正皮膚癌的機會。

。

高危因素包括：高齡、高齡、白種人、紫外線照射，嚴重曬傷、輻射污染、砷中毒、免疫系統受壓抑，和過往患有皮膚癌歷史等。某些人類乳頭瘤病毒亦和鱗狀細胞瘤有關。

最有效預防皮膚癌的方法，就是從小做足防曬措施。

診斷方面，大多需要作皮膚組織活檢作病理確定。

取決於腫瘤位置、大小深度，和病人的身體狀況，以決定治療方案，其中以手術切除為最有效根治病況，醫生會將腫瘤連帶週邊數毫米至一厘米的皮膚組織一併切除，然後交給病理科醫生確定是否已徹底移除。一些細小和淺薄的腫瘤可以用削除、刮除和電灼手術，或冷凍治療等處理。如腫瘤狀況不適宜做手術，就可考慮外用化學藥物、光動力治療或放射治療等。對於一些較具入侵性的腫瘤，已復發或擴散的情況，則可能需要手術切除，合併放射治療和標靶藥物治療等。

最有效預防皮膚癌的方法，就是從小做足防曬措施。口服A酸藥物對部有高危因素的病人有預防作用。及早處理一些癌前病變亦可減少它們演變成真正皮膚癌的機會。