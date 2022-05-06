本地IG網店熱賣罐頭芝士蛋糕 每周限100份

打卡Cafe的芝士蛋糕就常常食，罐頭包裝的話你又試過嗎？這間本地IG網店去年10月開業，一開始賣家庭裝長方形芝士蛋糕，自今年3月研發一人份量罐頭芝士蛋糕，店主表示概念源自軍糧罐頭，儲存方式傳統又實用，而且方便攜帶，所以有客人會帶它去露營。除了有原味和零陵香豆味（$78/罐），最近亦推出抹茶紅豆味（$88/罐）。店舖表示蛋糕可以分3個時間點進食，例如在雪櫃取出後立即進食的話，酸味會較突出，等候60-90分鐘口感和味道就最平衡，完全解凍的話就會有入口即化的布甸口感！不過每星期只是限量100罐，而且火速售罄，想試的話要看時機。

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開售日子：每周不定期開放預訂

價錢：原味、零陵香豆味（$78/罐）、抹茶紅豆味（$88罐），買5送1，第6罐只可選擇原味或零陵香豆味。

取貨地點：CH.EESE DEPT（葵豐街18-26號永康工業大廈10樓K室）、好東西Goodies（灣仔皇后大道東131A地下）、8 to 8 barber shop HK（尖沙咀天文台道16號地下）

Instagram：https://www.instagram.com/ch.eese.dept/