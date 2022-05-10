【屯門】6大食玩打卡好去處！最新空中滑板場開幕/超IGable韓式牛角包窩夫/區內名物炸雞髀/紅橋烏冬配咖啡新食店

屯門 近年憑住電影《幻愛》一夜爆紅，大家都驚歎鏡頭下的「屯元天」原來可以唯美如此，甚至有日本的氣息，吸引大家慕名前來。人人都識「幻愛橋」屯門碼頭海濱長廊和輕鐵站，但 屯門 的打卡熱點又豈止兩個，全新空中滑輪運動場剛於上星期開幕，可以踩滑板、玩軸溜冰之餘，也不缺打卡位，任大家玩夠半日！要數屯門美食，不得不提很得輝的招牌生炸雞髀，堪稱「屯門名物」；近年還有超 IGable 的韓式牛角包窩夫，而紅橋一帶也新開了主打烏冬配咖啡的新食店，到底吃起來是新奇有趣定古怪？一於今個 weekend 去個 屯門 去趟小旅行，慢慢發掘啦。

屯門好去處 01｜最新滑板場！佔地3.8萬呎空中滑輪運動場開幕

自從滑板項目在去年東京奧運初次登場後，香港也掀起了一陣滑板熱潮，每逢放假或者入夜之後總見到有人踏住滑板穿梭在公園、街道上，受歡迎程度可見一斑。近日屯門就有個剛開幕的新滑板場，位於愛定商場平台的「空中滑輪運動場」佔地 3.8 萬呎，分為三層，集滾軸溜冰場、滑板場及單車、平行車場於一身，為大家提供更大空間踩板及試玩滾軸溜冰。另外，全港首個空中滑板祭將會在今年年底舉行，等各位滑板好手落場切磋較勁！

滑板場 屯門愛定商場空中滑輪運動場

空中滑輪運動場

地址：屯門鄉事會路 2A 號愛定商場D區停車場上蓋

屯門好去處 02｜《Error 自肥企画》取景地！「笑，嘻」主題打卡運動場

空中滑輪運動場以外，屯門兆禧苑商場還有另一個人氣打卡運動場—兆禧主場，以「笑，嘻」為主題，佔地逾 4 萬呎，設有多個籃球場、多用途球場、緩步徑及平衡車賽道，將本來破舊的停車場上蓋球場改造成運動共享空間，連 ViuTV 人氣綜藝節目《Error 自肥企画》亦曾在這裏取景玩遊戲。兆禧主場另一賣點是設計年輕有活力，採用藍、白和橙色為主調，顏色繽紛之餘，場內的球場、樓梯位和牆身都是打卡位，個個都前來舒展筋骨兼朝聖。

屯門兆禧苑商場 兆禧主場

兆禧主場

地址：屯門湖翠路 201 號兆禧苑停車場上蓋

屯門好去處 03｜超IGable！熱賣韓式牛角包窩夫

遊遍 屯門 的特色運動場，當然要在附近覓食醫肚。離愛定商場空中滑輪運動場約 12 分鐘步程的 Kuru Lab 主打韓式烘焙美食，推介熱賣牛角包窩夫（Croffle），有香蕉朱古力、芒果、提子麻薯、伯爵茶無花果等口味，店家特別把牛角包放入窩夫機烘壓成格仔坑紋，外層香脆可口，內層卻保留了牛角包酥軟濕潤的口感，配埋香滑忌廉和新鮮水果，好吃得來賣相又 IGable，深得一眾少女的歡心。Kuru Lab 最近也推出鮮果批，包括蘋果吉士忌廉批、韓國草莓批、濟洲柚子菠蘿批、榛子朱古力香蕉批，每小時新鮮出爐。

Kuru Lab 韓國草莓牛角包窩夫

Kuru Lab

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場 1 期 1 樓 1268 號舖

電話：21318988

網址：https://bit.ly/3sebfZO

屯門好去處 04｜屯門名物！很得輝招牌生炸雞髀

如果話三多雞髀是大埔名物， 屯門 亦有很得輝作為生炸雞髀的代表！由屯門仁愛堂街起家的很得輝賣多款即炸小食，其中招牌炸雞髀出名皮脆肉嫩，全部即叫即炸，超 juicy，而且店家也供應海苔椒鹽、死神辣椒粉及魔蠍辣椒粉等調味料，食起來就更惹味！嫌炸雞髀油膩熱氣的話，很得輝還有滷水或沙薑雞髀可選，照顧不同人的口味。

很得輝生炸雞髀（圖片來源：yellowmeals @IG）

很得輝小食

地址：屯門仁愛堂街 46 號金滿閣地下 C2 號舖

電話：9194 8386

營業時間：12:30pm-2:00am

網址：https://bit.ly/3yiDIkR

屯門好去處 05｜紅橋新食店！烏冬配咖啡食出朱古力味？

屯門 紅橋一帶可算是區內的美食集中地，由文青 Cafe、日本丼飯、台灣菜至西餐牛扒都有，最新一間叫頂立，今年初才開業，專注炮製日式烏冬，腐皮醬油燒海老烏冬、醬油燒魷魚湯烏冬、油揚烏冬⋯⋯每款湯底都是以天然鰹魚、北海道昆布、特製醬油和清酒每日新鮮熬製而成，味道清甜濃郁。店主教路，最正食法是烏冬配搭自家製的罐裝 cold brew 同食，「先飲啖湯再食烏冬，再飲啡」，不只令湯底的鮮味更加突出，吃起來還有淡淡的朱古力味，非常有趣！

頂立 醬油燒海老烏冬

頂立 – 烏冬珈琲店

地址：屯門井財街 9 號 20b 地鋪

營業時間：11am-9pm

網址：https://bit.ly/38WP5nM

屯門好去處 06｜T · PARK對住海景免費歎SPA＋質感小茶館

城市人長期對住電腦日做夜做，加上低頭玩手機，容易頸緊膊痛，所以成日都想按摩做 SPA，好好放鬆一下。位於 屯門 稔灣的 T · PARK 不只是一座污泥處理設施，將每日產生約 1,200 公噸污泥焚化並轉化成能源，更設有 3 個不同溫度的水療池和戶外足浴池，讓大家對住后海灣的無敵海景免費歎 SPA 超梳乎，不過疫情關係，[源·泉] 暫時仍未對外開放，想預約水療池道要留意官方最新消息喇！另外，T · PARK 還有 9,800 平方米的戶外花園，走入雀鳥保護區不難發現小鸊鷉、翠鳥、苦惡鳥等。一場來到，不妨去埋館內的自助茶館 [源 · 茶] ，這裏的食物都不是重點，喜歡它利用舊灣仔碼頭的防撞木回收改造成一室木傢俬，有質感又能貫徹環保概念。

T · PARK [源 · 茶] T · PARK [源·泉]

T · PARK 源 · 區

地址：屯門曾咀稔灣路 25 號

電話：2910 9700

開放時間：星期一、星期三至日 10am-7pm

網址：https://bit.ly/38atoRh

註：需提早於官網預約參觀