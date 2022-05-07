吳業坤 毫無預警突然宣布結婚：感覺好微妙，現在的我好幸福 傳太太係日本演員濱口愛子￼

身在日本的吳業坤深夜突然在IG宣布結婚，震撼網民！32歲的坤哥上載和太太合照，不過太太只得背面，相當神秘！他寫道：「想簡單地同大家講一聲，小弟結婚了，感覺好微妙，一直都覺得自己仲係小朋友咁，唔知道幾時先叫大人，可能調番轉要俾佢照顧番，但往後嘅日子，我會努力去守護，現在的我好幸福，謝謝大家一直以來嘅愛護及包容，接下嚟都請繼續多多指教，最後，暫時關於她的事情都想留一點空間，日後再介紹給大家認識，謝謝大家！」

32歲的坤哥上載和太太合照宣布結婚，不過太太只得背面，相當神秘！

坤哥又貼出和太太的倒影合照，相當浪漫！

因坤哥現時身在日本，有網民猜測坤哥太太是日本人，亦有報道聲稱坤哥和日本女友拍拖數年，因此近年經常去日本探望女友。坤哥透過經理人公司回覆傳媒時未有提及太太身份：「多謝各位記者朋友的祝福，收到晒！小男孩今日長大成為幸福人夫，往後會用男人方式向前進發，努力工作照顧好家庭，也衷心希望記者朋友能給予太太空間，讓她低調做我背後強大後盾的吳太。」

坤哥現時身在日本。

坤哥不時上載日本風景照，不過都是單人照！

坤哥寫道：「想簡單地同大家講一聲，小弟結婚了，感覺好微妙！」

不過坤哥太太已被網民起底，女方疑似27歲日本演員濱口愛子( Aiko Hamaguchi )，她樣貌清純，5月1日在Twitter宣布結婚，但用花花圖將老公遮樣，她透露生活基地將移至海外：「跟一直經常令我笑，很開心的伴侶一起，從今開始在身邊互相支持，想和他一直生活。最後想跟一直支持我的人說：每一位溫暖的心令我很開心，令我每日都可以努力工作。」而濱口愛子在社交平台貼過一張照片，身上着的裙和坤哥發布婚照太太所穿一樣，極有可能是同一個人。

坤哥太太極速被網民起底，女方疑似是27歲日本演員濱口愛子。

濱口愛子5月1日在Twitter宣布結婚，但用花花圖將老公遮樣。

她透露生活基地將移至海外。

無綫高層樂易玲在IG恭喜坤哥：「今日，大個仔咗嘅坤哥走進佢人生另一新階段， 當然要為佢開香檳慶祝！恭喜恭喜！」樂小姐還指和坤哥有很多第一次：「我同坤哥經歷過佢人生好多個嘅第一次。第一次（2014年）幫坤哥搵星夢唱片，遭星夢娛樂拒絕；第一次成為歌手，簽約星娛樂，到記招現場力撐坤哥；第一次同坤哥車上揀Demo、第一次幫手Handmade 派台哥《原來她不夠愛我》Cover，第一次坤哥贏得叱咤樂壇我最喜愛的男歌手獎，出席頒獎禮前同佢揀戰衣；第一次紅館個唱，係某日凌晨1點半，喺九龍城路邊打冷同坤哥講開紅館個唱，佢仲好疑惑咁問我得唔得㗎？我仲拍心口答佢：咩唔得？叫佢只需要唱好當晚台上的歌，其他一切我搞掂，就爆俾佢睇！」



樂小姐又說：「同坤哥經歷過咁多個第一次後，睇住佢走進人生迷惘期，佢想要學習獨自面對，然後，佢第一次用18日完成「東海道53次」，由京都步行到東京，全程492公里，呢一份決心同毅力，令我終於第一次感覺到，坤哥大個仔了！」

無綫高層樂小姐在IG恭喜坤哥。

樂小姐上載坤哥舊相，指和坤哥有很多第一次！