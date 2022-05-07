《肥美人總決賽》Cherry獲「民選最Like肥美人」   「翻版欣宜」呀肥奪總冠軍￼

《肥美人總決賽》今晚舉行，8強包括翁芷園（Cherry）、陳婉儀（阿Bui）、蔡茵茵（肥肥茵）、陳曦雯（Heyman）、容承宜（容小姐）、劉子晴（呀肥）、何綺婷（綺夢）、丁珮筠（丁丁），評判團則有6位，包括阮小儀﹑張繼聰﹑許廷鏗﹑肥仔（梁業）﹑Rock Sir同CM。節目一開始由八強組成的「Cal8rie」獻唱《肥美人》主題曲《標準偏離》，大家落力跳唱，炒熱全場氣氛。Cherry繼早前獲頒最上鏡小姐後，再獲「民選最Like肥美人」。

節目一開始由八強組成的「Cal8rie」獻唱《肥美人》主題曲《標準偏離》。

容⼩姐第一個出場，獻唱《Think of Me》，表現不錯，容⼩姐說：「我學唱歌學咗十幾年，係爸爸令我喜歡唱歌，再開始學唱歌，爹哋今晚都有嚟，好激動！」許廷鏗都讚她唱得好，還說給她高分！Cherry打扮性感唱《二人份》，她說：「我冇特別專長嘅才藝，觀眾提議性感，我表演呢個唔知會唔會有突破！」Heyman 自彈自唱原創歌《If we die Tomorrow》，還感動落淚：「我出嚟就見到爹哋媽咪，爸爸以前係消防員，佢冇同我講咩生離死別嘅嘢，原來死亡可以好近，所以我覺得人唔可以等到最後先後悔，咁咪講I love you，去做自己想做嘅事，要以一個盡地一煲嘅心情去表演！」

容⼩姐第一個出場，獻唱《Think of Me》，表現不錯。

Cherry打扮性感唱《二人份》。

有眼神交流。

Heyman 自彈自唱原創歌《If we die Tomorrow》。

呀肥唱原創歌《Beautiful Me》，呀肥特意找朋友作這首歌：「點解呢首歌出現呢？好簡單，比賽之前到而家我都搵屬於自己嘅美，我靚啲咩呀？我淨係想用依首歌話俾你知，我終於搵到自己有幾靚幾索！」充滿自信！阿Bui就扮太空人唱《最緊要好玩》，很有喜感：「 我好多時候諗啲古靈精怪嘢，就想串連埋佢一齊，我初頭超想唱許冠傑嘅歌，未嚟得切批核，我有緣份喺決賽唱呢首歌，可以將個腦裏面嘅騎呢嘢擺埋一齊，呢個主題係講好多探索！」評判之一小儀說：「 我覺得你好enjoy！」

呀肥唱原創歌《Beautiful Me》。

呀肥說：「我終於搵到自己有幾靚幾索！」充滿自信！

阿Bui就扮太空人唱《最緊要好玩》。

阿Bui很有喜感！

肥肥茵唱《Never Enough》，她唱完喊着講感言：「其實由一開頭初賽嘅時候，其實我都比賽咗好多次，我都有輸有贏，其實好多時候都有啲空虛，唔知自己做緊咩，好似初賽贏咗入咗Semi final，嗰日好夜好攰，但一啲開心都冇，我返到屋企又唔可以嘈住老公瞓覺，點知我開門嘅時候見到老公半夜仲等我返嚟，除咗老公之外仲有班朋友好support我，我唔知之後仲有冇機會上台唱歌，我好多謝肥美人呢個節目組，因為以我呢個年紀，呢個樣貌可能未必再有機會喺台上面唱歌，今次可能係最後一次都俾我咁靚咁喺度！」

肥肥茵唱《Never Enough》。

綺夢表演跳《 初戀Mad Mix》，有拉丁舞元素，她說：「 我想將自己擅長嘅嘢一次過show俾大家睇，我想話俾大家聽，我除咗好澎湃好熱情，我都可以好少女跳初戀俾大家睇！」丁丁表演跳《一所懸命》：「好開心所有朋友support我，我先有信心做呢個表演，冇佢哋我絕對做唔到咁有氣勢嘅表演！」《一所懸命》的排舞舞師Rock Sir就讚：「我覺得幾舒服！」張繼聰讚道：「我覺得跳得好好，我覺得佢好enjoy！」

綺夢表演跳《 初戀Mad Mix》。

丁丁表演跳《一所懸命》。

最後《肥美人》總冠軍由「翻版欣宜」呀肥奪得，她講感言時說：「我要多謝我班Dancer，佢哋為咗我去染頭，我哋有Crew名，叫彩虹戰隊！好多謝所有支持我嘅朋友，好多謝各位評判。啱啱後台都有講，如果我拎到五萬蚊，要分畀八個人（八位參賽者），大鑊喇今鋪！」勁搞笑。部分網民得知賽果感到意外，指呀肥「爆冷」，不過亦有網民說：「覺得佢贏在有自信！」、「呀肥都係我心水！」

《肥美人》總冠軍由「翻版欣宜」呀肥奪得。