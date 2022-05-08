母親節變「奶奶節」 同媽咪半島酒店慶祝 姜濤爆笑跟姜糖叫「奶奶」￼

昨日母親節，很多藝員紛紛貼媽咪相慶祝，好像MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）就送蛋糕和錫錫給媽咪，並留言：「Happy Mother’s Day♥️#MyQueen」，Jer（柳應廷）就貼媽咪收花相，Stanley（邱士縉）就post細個和媽咪合照，很乖仔！至於姜濤昨晚就在IG上載短片和姜媽相，原來姜Man和媽咪去了半島酒店慶祝，拍片時姜媽媽還擺不同pose，十足專業model很開心，而姜Man還跟姜糖叫媽咪做「奶奶」，留言：「 我媽比我還專業…#母親節快樂 #姨媽壓力山大 #奶奶」相當爆笑！

昨日母親人節，孝順仔姜濤和媽媽慶祝。

姜濤在IG貼出姜媽相，姜Man和媽咪去了半島酒店吃飯，還留言：「 我媽比我還專業…#母親節快樂 #姨媽壓力山大 #奶奶」相當爆笑！



姜濤亦有上載姜媽短片，拍片時姜媽媽還擺不同pose。

姜媽媽很開心！

話說姜Man23歲生日，姜糖迫爆銅鑼灣慶祝姜濤誕，令銅鑼灣變「姜濤灣」，當日姜媽媽突然和友人現身港鐵站出口，姜糖即時衝向姜媽媽大叫：「奶奶！」勁搞笑！而姜媽媽以燦爛笑容答謝姜糖。姜濤前日出席活動時笑言知道姜糖叫媽咪做「奶奶」，又爆媽咪因為自己入行而多交朋友，還叫他買演唱會飛！想不到姜Man昨晚貼出媽咪靚相時就hashtag「奶奶」，冧爆姜糖，難怪姜糖紛紛留言：「奶奶節快樂！」、 「Happy Mother’s Day 奶奶，吖唔係…姜媽！」、「模特兒姜媽😆♥️ 媽媽節快樂～」、「姜媽有阿仔陪慶祝母親節～一定好開心！」、「國民奶奶！」

姜Man23歲生日，姜糖令銅鑼灣變「姜濤灣」，當日姜媽媽突然和友人現身港鐵站出口，姜糖即時衝向姜媽媽大叫：「奶奶！」勁搞笑！（網上圖片）

之後姜媽媽以燦爛笑容答謝姜糖。（網上圖片）

Anson Lo（盧瀚霆）在母親節送蛋糕和錫錫給媽咪。

Jer在IG貼媽咪收花相。