發夢 後座揸車有咩玄機？￼

風大師 在此專欄說過，發夢揸車，很多時候揭示你能否控制某些事情和狀況。朋友最近發了一個有趣的揸車夢，夢中她坐在家姐座駕司機後座的位置，但家姐忽然下車，車子沒有停下來，由於車上沒有其他人，而煞車掣壞了，不能停車，朋友又來不及走上前座駕駛，於是硬着頭皮在後座伸長手扭軑控制車輛。但由於被前座椅子阻礙的緣故，她控制時驚險百出，多次撞到其他車輛，雖然大多是輕微碰撞，但已險象環生，滿車傷痕，夢中她知道自己不會死，但亦難免驚慌，不久便嚇醒了，朋友醒後猶有餘悸，於是找我解夢。

我問朋友如果這個夢可以繼續發下去，她的想結局如何？朋友說：「希望姐夫前來救我，弄停部車！」你想起姐夫想起甚麼？「他駕駛經驗豐富，有他在場會有安全感。」我再問朋友：「最近你有甚麼事名不正言不順，要你幫手頂硬上，但卻出現問題？」朋友立即說：「有呀！」朋友任職大公司，但因經理級別近年流失嚴重，於是高層選擇數位有經驗同事做助理經理，讓他們平日輪流學做Incharge，遇有問題才詢問經理，若實戰理想，之後便正式成為經理，而朋友便是其中一個助理經理。

雖然獲公司提拔，但朋友並不開心，因為做經理壓力超大，也不是她的事業目標，但現時經濟不景，她不想胡亂辭職，於是唯有「頂硬上」。由於現在她不是正式的經理，所以做事名不正言不順，部分經理很多時沒有真正放手，事事干預，有一次本應由她安排工作，結果某經理搶先安排了，但她覺得安排會不利客戶，但礙於她只是「學徒」，當然不敢挑戰對方，這令朋友相當困擾，就像夢中朋友坐在司機後座駕駛一樣，份外吃力，擔心情況失控要孭鑊！

我跟朋友說，夢中她知道自己不會死，因此問題未去到解決不到的地步，由於多位經理中有一個跟她最投緣，該經理平日處事十分合理，深得同事愛戴，所以我鼓勵她有甚麼不明白的，可私底下請教這位經理，令自己不用驚慌，又可增進管理知識，就像夢中希望姐夫救她一樣，而朋友亦聽從建議，多請教該名經理，漸漸建立信心，不再怕當Incharge！