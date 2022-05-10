MIRROR 官方Fan Club面世 會費一年$440 鏡粉Join完求魯生：實名登記買演唱會飛

MIRROR 早前宣布5月成立MIRROR官方歌迷會（Fan Club），會員可獲得會員專屬迎新禮盒，有訂購演唱會、粉絲見面會，和會員專屬商品的機會，今日MakerVille行政總裁魯庭暉宣布FC正式面世，會費一年$440，魯生寫道：「呢單嘢，係要戴定個頭盔先嘅。Mirror official fan club, 同事研究咗好耐好耐。真係好耐。背後嘅所有嘢，太多太多細節。太多太多嘢我哋左諗右諗，太多嘢要平衡。『如果咁咁咁就好啦』…好喇，但如果咁咁咁，又會導致另外一啲問題出現。因為呢個project同搞其他project好唔同。因為係粉絲，因為佢哋係Mirror 嘅一部分。呢件事，有血有肉。我幾乎肯定，一路做一路會發現有好多超唔完美嘅地方。每個部門同事都好擔心。我睇見都戥佢哋辛苦。」

早前MIRROR宣布5月成立MIRROR官方歌迷會，會員可獲得會員專屬迎新禮盒，有訂購演唱會、粉絲見面會，和會員專屬商品的機會。

今日FC正式面世，會費一年$440。

MakerVille行政總裁魯庭暉在IG寫道：「 今日終於launch。我哋會盡力一步一步改善進步。」

魯生又說：「今日終於launch。我哋會盡力一步一步改善進步。而喺成個過程裡邊，我唯一輕鬆少少果個moment，就係聽到啲同事講話收到個welcome pack 嘅樣板..佢哋一致覺得都幾靚。我心諗，喂呀，咁係因為我哋做過類似嘅嘢呀嘛。最難嗰啲logistic / expectation 都未嚟料呀…」之後鏡粉紛紛留言希望買到演唱會飛：「即刻joined! 真係有頭家🏡的感覺（好似嫁咗人有名份咁omg)! 希望演唱會如果加場，可以做到一至兩場俾FC only, 實名，俾到我哋每一個真fans睇演唱會嘅機會，相信到時一定好震撼好感動！」、「作為鏡粉，最想其實係買到張演唱會飛🙏🏼第一次演唱會睇唔到、第二次買唔到飛，第三次 #求求魯生實名登記買飛！」

鏡粉紛紛留言希望買到演唱會飛：「求求魯生實名登記買飛！」

而MIRROR官方IG亦公布入會詳情，還幫鏡粉改了英文名MIRO，只要成為MIRO，就可以享受多項專屬福利，詳情如下：

【點樣成為MIRO？】

馬上進入網站 mirrorweare.com 點擊「立即成為MIRO」進入註冊頁面 填寫會籍申請表格後，請確保資料正確無誤 然後前往付款 付款成功後您就即時成為MIRO，並可享MIRO專屬福利*

【MIRO 4大專屬福利】

MIRO會員迎新禮盒

訂購MIRROR演唱會門票的機會**

訂購MIRROR粉絲見面會門票的機會**

網上訂購MIRO會員專屬商品的機會***

*會員號碼將由MIRROR Official Fan Club分配

**視乎主辦方分發給Fan Club的門票數量而定

***視乎供應而定

MIRROR官方IG公布入會詳情，只要成為MIRO，就可以享受多項專屬福利。

MIRO會員迎新禮盒很吸引。