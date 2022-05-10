孖張馳豪劉佩玥拍廣告 姚焯菲露腰嗲阿Moon 劉佩玥：甜到以為生咗一個女

姚焯菲 (Chantel)、張馳豪(Aska)和劉佩玥(Moon)，擔任中銀香港「理財 TrendyToo」形象大使，順序代表「輕.而易舉 Spending+」、「輕.便 Banking+」同「輕.易起步 Investing+」。Moon 笑言被 Chantel的甜美 『嗲』親:「一班人一齊拍廣告好開心，我未同佢哋合作過，今次要表達唔同年齡層同生活態度，啱啱Chantel『嗲』我，我甜到以為生咗一個女，已經唔係妹妹。」 Chantel表示:「一班人拍攝感覺仲興奮開心。」

姚焯菲、張馳豪和劉佩玥擔任中銀香港「理財TrendyToo」形象大使。

問到人生第一次賺錢如何處理，Chantel說:「記得將第一份工作嘅收入，買咗禮物送俾父母同妹妹。我認為理財係一種生活態度，希望可以零負壓感，輕鬆追求！」正攻讀雙碩士的Aska笑言不會交給媽媽理財:「小時候交俾佢託管利是錢，但已經冇蹤影喇，哈哈！依家冇話賺到錢就要去花費購物，但有時候做嘢好攰，都想買啲嘢獎勵自己。」阿Moon說:「我喺大學時期已經不停做兼職，第一、兩次出糧時好有衝動使晒佢，但最後都交咗俾媽媽，等佢幫忙管理。我嘅收入有部分用作家用， 有部份儲蓄，要平均地分佈處理，屬於穩陣型！」

Moon 笑言被 Chantel的甜美『嗲』親:「啱啱Chantel『嗲』我，我甜到以為生咗一個女。」

三人都認同理財要愈早開始愈好，Aska坦言要努力增值財富，未來希望演藝和個人事業雙線發展：「年輕人都有自己嘅生活重心，理財更加要輕。不需要花很多時間，只要踏出第一步，透過一些簡單數碼工具幫手，錢先會有增長。」15歲仍在求學的Chantel笑言除了儲蓄習慣外，亦會將收入買衫扮靚，同時利用流動支付應用程式輕鬆消費，儲分勁賺獎賞:「自從年頭開咗入行第一個銀行戶口儲起自己份糧，因為已經綁定 FPS，家人同朋友過數入戶口好方便！」投資經驗比較豐富的 Moon就崇尚財務自主，從小學習理財:「我傾向去投資，現在有投資買股票，每月出糧都會拎一部分去投資。」

Chantel可愛又甜美。