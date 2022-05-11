全新無糖雪碧登場 狂人Jer做代言陪柳炒過炎夏

炎熱又翳焗的天氣令人心煩氣燥，如果可以大口大口喝汽水的話就好了。全新無糖雪碧終於登場，雖然是零糖、零卡路里，不過依然保留到原有的檸檬味，而且包裝比過往產品更簡約同型格！今次更請來有狂人之稱的MIRROR成員 Jer （柳應廷）擔任代言人，希望各位燥底發狂時，可以喝雪碧降溫。而5月至6月全港指定地方將設有印上Jer宣傳品的打卡區，而6月中旬至下旬亦會有宣傳大使派無糖雪碧，記得留意。

全新無糖雪碧登場（500ml樽裝）

無糖雪碧（330ml罐裝）

去年以《狂人日記》轟動樂壇的Jer今次為雪碧變身「酷爽狂人」拍攝兩條宣傳短片，Jer表示：「呢排氣溫持續高企，無論返工定出街玩，喺身體或心情燥熱嘅時候，即刻飲返啖凍冰冰嘅嘢飲就最 perfect！今個夏天真係靠曬 無糖『雪碧』同我酷爽應對炎夏，0糖、0卡路里，而且係清爽檸檬味，真係超爽！」

由5月21至6月26日，全港將會分別有6個地方設有印上Jer的宣傳品打卡區，屆時亦會有宣傳大使派發無糖雪碧。

此外，大家亦可以於5月14日至20日期間，選取出你認為5月溫度最高的一日，在月曆上圈上日子，上載到限時動態並加上@sprite_hk及設定帳戶成公開，即有機會贏取一年免費無糖雪碧。