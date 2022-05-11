7-Eleven x PEANUTS x FDMTL第2彈 實用水樽連飲管＋軟毛防滑墊

最近 7-Eleven 與日本著名牛仔拼布潮牌FDMTL和經典漫畫《花生漫畫PEANUTS》聯乘，推出多個系列精品及實用品。繼早前推出的穿搭包後，今次再帶來水樽（連飲管）及軟毛防滑墊，不論在家還是外出都型格十足。

兩款實用水樽機身以AS樹脂打造出通透度極高的杯身，由於有寬口徑設計，所以可以輕鬆伸手至樽內底部清潔。樹身以Snoopy加上日本傳統文化茶道和日式盆景做設計，再用FDMTL日本丹寧藍色及格酒紅色，並以白色線條勾畫出 Snoopy 圖案，設計細膩。

水樽容量約560ml，耐受溫度為 0°C-40°C。

軟毛防滑墊印有Snoopy躺於日本富士山的圖案，而富士山以FDMTL拼布圖案拼砌。防滑墊以長毛設計，底部設有防滑底膠，適合坐在上面看電視或看書。

長約75厘米，闊約70厘米

PEANUTS x FDMTL 水樽連飲管換購詳情

日期：5月12日早上7時起

換購方法：於7-Eleven分店以任何消費加$88即可換購1款。顧客可自選款式。數量有限，換完即止，不設預訂。

PEANUTS x FDMTL 軟毛防滑墊換購詳情

日期：5月12日早上7時起

換購方法：於7-Eleven分店以任何消費加$128即可換購1件。數量有限，換完即止，不設預訂。