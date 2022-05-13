逾八成護士壓力爆煲現偏頭痛

昨天（5月12日）是國際護士節，香港醫護聯盟聯同護士學校校友會，早前進行「護士在新冠肺炎疫情下的工作壓力」問卷調查，了解護士們在疫情下面對的工作壓力，以及出現偏頭痛及各種精神壓力徵兆的情況。結果顯示，逾八成受訪護士出現相關徵狀，包括肩頸背痛（50%）、感到煩躁或憤怒 （44%）、失眠或難以成眠（41%）、偏頭痛（33%）、胃痛及消化不良 （26%）等。

部分受訪者更出現偏頭痛嚴重病徵，包括因頭痛而減少體能活動或影響思考、頭痛通常持續多於四小時、有頻密或劇烈的頭痛、頭痛時通常感到噁心，以及頭痛期間畏光或畏聲等。

中大醫院腦神經科專科醫生區頴芝指出，「偏頭痛是全球常見疾病的第三位，而女性患病率是男性的2至3倍，其中以35至39歲人士患病率最高。本港的偏頭痛患病率約12.5%，推算有近100萬港人患偏頭痛，發病年齡中位數為25歲。」

偏頭痛發作一般分4個階段，包括前驅期、預兆期、頭痛期和恢復期：

前驅期 —— 患者感到疲倦、憂鬱、忟憎、頸梗，以及會反覆打呵欠，並對光和聲音敏感。

預兆期 —— 部分患者視力會受到干擾，例如看到閃光、散光、視力模糊或「之」字形線條，部分或會感到嘴部周圍或手臂麻木刺痛、說話困難，甚至手臂、小腿軟弱無力。

頭痛期 —— 頭痛會較明顯和嚴重。

恢復期 —— 患者仍會感到疲倦、難以集中注意力、情緒低落。

早前進行「護士在新冠肺炎疫情下的工作壓力」問卷調查，結果顯示，逾八成受訪護士出現相關徵狀，包括肩頸背痛、感到煩躁或憤怒、失眠、偏頭痛、胃痛及消化不良等。

偏頭痛的成因尚未有確切結論，估計是遺傳與環境因素結合造成，經期、壓力、睡眠過多或不足、暴露在強光下、強烈的氣味、天氣變化和脫水等，均有可能誘發偏頭痛。部分食物亦可能誘發偏頭痛，例如芝士、酒精、朱古力、味精及加工醃製食品。根據台灣一項研究，相比一般職業，醫護人員患偏頭痛的風險較高。

「治療偏頭痛可用止痛藥和預防性藥物，前者有撲熱息痛、非類固醇消炎止痛藥、鴉片類藥物等，但須注意，有機會出現『過度使用藥物頭痛』（Medication Overuse Headache），引致惡性循環。」區醫生表示。

她指出，若偏頭痛影響生活質素、每月發作次數頻密的患者，可諮詢醫生考慮使用預防性藥物，以減少偏頭痛的發生頻率、嚴重度、和持續時間。一般在三個月治療後，一半患者的頭痛發作頻率可下降50%。