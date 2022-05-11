熊本牛鍋推3小時火鍋放題 ＄268起任食澳洲和牛再送海鮮雞煲

疫情至今影響大家日常生活已逾兩年，早前又因為第5波爆發導致大家數個月無法跟好友聚會。早前疫情稍為和緩，限聚令亦已放寬，是時候相約三五知己共聚一返。於尖沙咀和元朗均有分店的「熊本牛鍋」推出3小時日式火鍋放題優惠，可以任食牛小排或M8-9澳洲和牛，每位低至$228。多款 火鍋 配料及新鮮即叫即刨肉類，絕對是「食肉獸」天堂。

熊本牛鍋於尖沙咀及元朗均設分店。

餐廳提供8款火鍋湯底，包括和風味增湯、潮汕沙嗲風味、鮮龍蝦濃湯、蕃茄薯仔豚骨濃湯、壽嘉燒湯底、木魚昆在湯底及豚骨湯底。

餐廳提供8款火鍋湯底，總有一款適合各位。

套票可任食牛小排或M8-9澳洲和牛，及多款新鮮即叫即刨肉類：如美國頂級安格斯牛小排牛肩胛，加拿大 保濕豬柳和日本鮮嫩雞肉。

一個價錢即可任食M8-9澳洲和牛，CP值極高。

多款新鮮即叫即刨肉類：美國頂級安格斯牛小排牛肩胛，加拿大保濕豬柳，日本鮮嫩雞肉。

火鍋配料選擇眾多，例如有日本炸蠔、炸薯格、炸大蝦、炸帶 子、炸蟹柳、日本珍珠飯;丸及餃子類、蔬菜類及麵類。至於甜品及飲品方面，有Dreyer’s雪糕、日式泡芙、日式豆蓉大福，以及餐廳自家製夏枯草、雞骨草和冰糖紅棗燉雪耳。

超過70款配料任食及飲品任飲。

優惠套票還會贈送和風海鮮雞煲，內有蝦、蜆及鮑魚。

4位起可無限時任食火鍋放題，並送真露燒酒1支。

熊本牛鍋

時間：尖沙咀店1800-2200、元朗店1700-2000（周一至五）、1230-2200（周六、日及公眾假期）

價錢：$228任食牛小排、$268任食澳洲和牛及牛小排（另需加一服務費）

地址：尖沙咀山林道21號23號2樓全層、元朗安寧路38號世宙24號舖

電話：尖沙咀店9432 4188、元朗店5236 3638

備註：優惠期由即日起至7月31日

詳情：https://bit.ly/3NbU96V