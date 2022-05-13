7-Eleven x PEANUTS x FDMTL 限量拼布公仔及精品登場

7-Eleven 與日本牛仔拼布潮牌FDMTL及《花生漫畫PEANUTS》繼早前推出8款日系穿搭包後，今次再度推出3款限量版「瀛格拼布公仔」及兩款精品，延續《花生漫畫》的風趣詼諧，玩味感十足。

今次《花生漫畫》人氣角色Snoopy、Woodstock及首次於香港登場的Olaf，換上FDMTL品牌標誌性的拼布圖案及日本Denim丹寧色系。每個公仔的拼布圖案都是獨一無二，放在家中或公司都型格十足。

Snoopy瀛格拼布公仔

Woodstock瀛格拼布公仔

Olaf瀛格拼布公仔

除了以上3款拼布公仔外，同場加映雙層冷暖保溫瓶及口罩收納套。兩款均印有FDMTL拼布圖案設計，前者揉合了Snoopy在體驗日本茶道的特色圖案，配以凹凸紋路設計的瓶身圖案。瓶蓋以兩段式開蓋設計，上層儲物格可擺放茶包。瓶蓋上附有扣帶，方便攜帶。

容量約450ml，以不鏽鋼製造，飲品於10°C以下或62°C以上可分別保冷/保溫6小時，或86°C以上可保溫1小時。

附有扣帶，方便攜帶

而口罩收納套則揉合了Snoopy在玩劍玉的特色圖案，可儲存KF94款式口罩。

尺寸約22cm長x11.5cm闊

限量版「 瀛格拼布公仔」換購

印花派發日期：即日起至6月28日，顧客於 7-Eleven 分店購物滿$20即可享印花 1 個。其後每$10可獲多 1 個印花，如此類推。

換購詳情：5月18日早上7時至7月1日，儲齊 8 張印花加$88，即可換購「瀛格拼布 公仔」1 件，可自選款式，款式視乎分店現貨數量而定。數量有限，換完即止，不設訂貨。每人每日限換 3 件。

PEANUTS x FDMTL 「雙層冷暖保溫瓶」及「口罩收納套」換購

換購詳情：5月18日早上7時至7月1日，任何消費加$10即可換購「口罩收納套」 1 件或任何消費加$99即可換購「雙層冷暖保溫瓶」1 件，數量有限，換完即止。