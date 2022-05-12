philosophy全新專櫃進駐銅鑼灣SOGO 買滿指定金額送貨裝產品

日常肌膚護理是不可或缺的事，除了保養肌膚，延長肌齡外，保持最佳狀態也能讓妝容更貼服。自1996年創立的護膚品牌philosophy，產品主要採用可持續發展的材料配方，以及環境友善包裝，期望為生態環境負責。最近品牌擴展本港門市版面，於銅鑼灣崇光百貨B1層新翼開設全新專櫃，同時展出品牌各個皇牌系列，如hope in jar、purity made simple、microdelivery等等，另一邊則設有香氛及身體護理專區，散發出玉蘭花和玫瑰香，清新怡人。由即日起至5月17日，購物滿$650，即送價值$353的貨裝產品，買滿$950則送價值$590的貨裝產品，優惠高達62折。（查詢：https://reurl.cc/g2WrKb）

philosophy全新專櫃進駐銅鑼灣崇光百貨B1層

升級版柔亮多效面霜（$365/60ml）改善肌膚質感、細紋和皺紋，長效滋潤達24小時，讓肌膚更飽滿和有彈性。

微生態亮膚精華（$395/30ml）瞬間打造水潤和光亮柔軟的肌膚，並擁有長效持久的防禦力。質感輕盈水潤，並注入透明質酸，益生元及有助穩定及強效型維生素C等等。

升級版強效煥活晚霜（$390/75ml）以全新配方注入透明質酸補濕保水配方、扁桃酸及再生草MYRAMAZE賦活植萃，於晚間時間讓肌膚重拾水潤和柔軟感覺，各位可以安心睡美容覺。