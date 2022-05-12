Anson Lo 剖白近況講「奸巴爺」 Edan以「奸媽嫲」爆笑回應   神徒：登爺在玩命

Anson Lo（盧瀚霆）近日忙於拍攝新劇《百萬同居計劃》，又親自執導新歌MV、出席品牌活動，超級忙碌，昨晚他在IG出post交代近況。教主宣布增肥成功，但要繼續努力增肌，又提及新劇角色：「近日開始新劇拍攝嘅第18日，『燈仔』哩一個角色對自己而言新鮮感好高，而且同其他演員前輩對戲好好玩今次唔劇透太多喇🤫角色性格總括為…『隨性』？！希望可以為大家帶來不一樣嘅感覺！」

Anson Lo（盧瀚霆）近日忙於拍攝新劇《百萬同居計劃》，又親自執導新歌MV，超級忙碌。

教主又多謝新歌MV拍攝團隊：「隨住《Mr. Stranger》嘅宣傳結束，預早咗準備嘅新歌錄音同MV拍攝完成，開始後期剪接階段～ 今次第一次自己做MV導演，除咗自己諗主題之外，比以往要落嘅決定都多咗好多好多，好想預先同拍攝團隊同各單位講一聲『辛苦晒！』知道大家已經日以繼夜準備，為求呈現到我腦海中嘅畫面，多謝你哋！🙏🏻」

昨晚教主在IG出post交代近況。

教主說︰「最近好似Chill Club頒獎禮所講，有少少『疲乏』嘅感覺，屋企人都比以前擔心我。」

教主最後提到最近有少少疲乏感覺︰「最近好似Chill Club頒獎禮所講，有少少『疲乏』嘅感覺，屋企人都比以前擔心我，因為有好多事情都係『摸索』當中，拍劇角色性格嘅摸索；新歌執行嘅摸索；待人接物嘅摸索；好想喺工作同生活之間攞到一個平衡，奈何時間永遠都唔夠用，有時都避免唔到做錯決定，但我信『Everything works out eventually』而你哋生活當中遇到嘅難題，一定唔會比我少，一齊繼續摸索，繼續努力啦！#一齊講聲奸巴爺 #日常更新一下 」

Edan見教主不是寫「奸巴爹」而是寫「奸巴爺」，即刻爆笑留言說：「奸媽嫲！」

登神互動有愛又鬼馬！

教主出完post，最近貼完姜濤、Stanley、肥仔黑圖的Edan（呂爵安）又出招，他見教主不是寫「奸巴爹」而是寫「奸巴爺」，即刻爆笑留言說：「奸媽嫲！」教主回覆Edan：「你還好嗎？」登神互動有愛又鬼馬！之後神徒紛紛留言：「依個gag搞唔掂啊！」、「教主，呢排登爺超活躍，一直在玩命呢😂😂！」、「燈仔：一齊奸巴爺，登爺：一齊奸媽嫲～ So Q😚😚」、「奸巴爺咪襯返奸媽嫲囉！😚😚❤️♥️」、「一個奸爸爺！一個奸媽嫲！一齊奸奸爸媽爺嫲😂🔥 撈豬難得爵安幫你嘅奸爸爺搵到另一半，你應該多謝佢！☺️」教主加油呀！

登神十分老友，一直互相扶持！