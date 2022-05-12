「第一屆 NFT流行曲創作大賽2022」 王梓軒、Sammy@Kolor任評審團 音樂科技人鄒健宏：構建緊虛擬紅館

由音樂科技人鄒健宏（Kenneth）主理的iMusic ，將會在資深媒體人朱明銳擔任顧問策劃下，主辦「 第一屆NFT流行曲創作大賽 2022」，推動NFT音樂潮流，創造全新營運平台和模式，讓一眾音樂人付出愈多收穫亦愈多，也希望能發掘新一代流行音樂創作人，為樂壇帶來新氣象。

「 第一屆NFT流行曲創作大賽 2022」的評審團陣容星光熠熠，主席評審為曾打造出張國榮和王菲等巨星的知名製作人梁榮駿（Alvin Leong）；評審團成員包括曾撰寫陳奕迅《富士山下》的作曲人澤日生、著名音樂人 Joey Tang、 全方位唱作人王梓軒和樂隊 Kolor主音兼結他手Sammy So。

左起朱明銳、Kolor成員Sammy、王梓軒、音樂科技人鄒健宏、梁榮駿，一起出席「第一屆 NFT流行曲創作大賽2022」發布會。

虛擬紅館冇人數限制

王梓軒今日出席發布會時表示，日後會嘗試以 NFT發展音樂事業：「 一個藝人出歌後，要經過好多層，啲歌曲收入先去番佢度，可能你首歌值$100，落你袋可能得$2，你要做好多嘢先維持到你生計，NFT係一個好直接嘅合約，唔使10個人去打理我個account，成個收益合理好多！」而音樂科技人鄒健宏更透露大計：「iMusic 構建一個虛擬嘅紅館，我哋已經喺Sandbox構建緊，希望好快大家除咗創作NFT嘅音樂之外，亦可以喺呢個虛擬紅館，同大家開一個演唱會，係冇人數限制！」

王梓軒、Sammy@Kolor擔任 「 第一屆 NFT 流行曲創作大賽 2022」評審團。

得獎歌曲獲主辦單位製作NFT

參賽者可用個人或組隊名義參加今次流行曲創作大賽，而冠、亞、季軍的得獎者將會獲得現金獎，分別為冠軍三萬元、亞軍一萬五千元和季軍五千元以作鼓勵外，他們的得獎作品更會得到主辦單位 iMusic 出資，由大賽主席評審 Alvin Leong 監製和製作，並於MUXIC NFT平台公開讓樂迷購買及收藏，成為香港樂壇首批發售的 NFT流行歌曲。

大會同時表示希望透過區塊鏈這個新平台，讓互不認識的作曲及作詞人，歌手和製作人可以走在一起，尋找相互合作的機會。參賽作品提交截止日期為 6 月20日，決賽日期和地點則是 8 月30日於九展E-Max舉行。大家只須前往網站: www.muxic.io 便可以了解更多比賽詳情。