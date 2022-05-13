【灣仔】東鐵線過海段5.15通車！ 會展站 半日遊提案 灣仔海濱坐鴨仔船＋最新粉色海景素食餐廳＋尚青商號牛肉麵＋日月星街逛小店

東鐵線過海段 將於5月15日正式開通，將現時的東鐵線終點站由紅磡延伸過海至香港島，途經新建的 會展站 ，然後直達金鐘，據說過海最快只需5分鐘！以前大家嫌灣仔北一帶位置隔涉，如非要去書展、美食展、睇騷或者酒店staycation也不會特意前來，不過全新的港鐵 會展站 即將開幕，站內採用代表維港海水顏色的綠色混搭灰色紙皮石馬賽克設計，又展出建站期間挖出的二戰時期炸彈彈殼任大家近距離欣賞，甚至親手觸摸，單計 會展站 已經是一大亮點，鐵路迷當然要朝聖。附近還有灣仔海濱長廊，可以在維港前的巨型相框座椅打卡、踩「鴨仔船」水上單車，行多兩步順便發掘下灣仔美食，夢幻粉色打卡素食餐廳、尚青商號牛肉麵、型格新加坡麵店⋯⋯最後去日月星街行逛小店，絕對夠大家玩足半日。

01｜維港上坐鴨仔船＋Chocolate Rain主題打卡位 灣仔海濱長廊

離 會展站 不過 5 分鐘步程的灣仔海濱長廊是近年的區內新蒲點，由「渡輪碼頭畔主題區」和「水上運動及康樂主題區」組成，去年初才逐部對外開放。鄰近灣仔碼頭的「渡輪碼頭畔主題區」以簡約的清水混凝土為主調，沿岸設有多個巨型相框般的木系座椅，任大家坐在這裏無遮無擋地欣賞維港景色，周圍還配搭寫上香港地名的霓虹燈，土炮得來又有型，自然成為人氣打卡位！

沿住海邊往銅鑼灣方向走就會到達「水上運動及康樂主題區」，這裏鋪天蓋地都是由本地插畫家創作的「Chocolate Rain」主題壁畫和藝術裝置，走可愛小清新路線，到處都是影相位，風格與「渡輪碼頭畔主題區」截然不同。必check位於灣仔北鴻興道的「水上運動及康樂主題區（第二期）」，佔地約5,200平方米，不單止把本來的港島北海濱長廊延長四成至7.4公里，更設有水上單車設施，讓大家在維港海域踩鴨仔船，這些機會並非經常有！ 另一賣點要數維港首條「海岸堤階」，以無欄杆的梯級式沿岸設計，等大家拾級而下坐在岸邊靜靜看海，如果從對岸望回來，還會發現「海岸堤階」上繪出了長約20米的巨型畫作，有Chocolate Rain坐船仔、蘑菇小屋、彩虹等，色彩超繽紛，閒時前來吹住海風散步也相當不錯。

灣仔北海濱長廊

海岸堤階 水上單車

灣仔北海濱長廊

地址：鄰近灣仔碼頭、灣仔北臨時交通交匯處

水上單車

地址：灣仔北臨時公共運輸交匯處至鴻興道天橋對開

電話：9790 9692

收費：二人船 $200 /節；四人船$280 /節

訂票：https://bit.ly/3MagUHX

02｜夢幻粉色打卡素食餐廳 JAJA

想在 會展站 附近覓食也不一定要去大商場，灣仔藝術中心近日進駐了一間全新海景餐廳JAJA，整間餐廳以粉紅色和紫色為主調，霓虹燈標語的打卡牆、玫瑰花餐檯、法式梳化座位、手繪璧畫，配搭窗邊花海的佈置，環境夠晒夢幻，少女們一定心心眼！餐廳主打新派素食，像提生糙米壽司拼盤就以「超級食物」入饌，製作出健康的天婦羅大樹菠蘿卷、照燒茄子黑白芝麻卷和脆金菇黑松露醬卷；奇亞籽布甸則是純素生酮甜品，用不同水果配搭奇亞籽、穀物片及乳酪，口感豐富。他們還推出「夢幻熱氣球之旅」素食下午茶，供應糙米壽司、牛油果慕斯車厘茄撻、奇亞籽布丁杯、英式鬆餅等，並用熱氣球造型的小食架奉客，超IG-able！

JAJA

JAJA

地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

電話：2877 3999

營業時間：11:30am-10pm

網址：https://bit.ly/38qFKF1

03｜日月星街小店散策

位於灣仔、金鐘交界的星街小區主要由日街、月街及星街組成，對比山坡下的繁華商業區，這裏更似自成一角的慢活小社區，沒有一式一樣的連鎖店，只有特色咖啡店、酒吧、藝廊和生活小店，當你遊走在巷弄之間，隨時發掘到更多有趣的個性小店。例如由法國人Arnault Castel主理的人氣選物店Kapok主打歐美的小眾品牌服飾，行幾步轉個彎又有Glazden賣手造玻璃擺設，亦會舉辦吹玻璃工作坊，等你一手一腳製作自己的玻璃杯，聽到都覺得好玩。 所以話，身在星街小區真是有尋寶的感覺。

星街小區 Kapok Glazden

Kapok

地址：灣仔日街8號

電話：2549 9254

營業時間：星期一至六 11am-8pm、星期日 11am-7pm

網址：https://bit.ly/3ywXWrh

Glazden

地址：灣仔秀華坊23號地下

電話：91332698

網址：https://bit.ly/39LyBPR

04｜招牌牛肉麵、麻辣鴨血煲 尚青商號

回到皇后大道東，記得去尚青商號歎牛肉麵！這間由傅珮嘉及台籍丈夫Steven開設的台灣菜餐廳樓高兩層，地下賣台飲、便當及自家設計的精品雜貨，上層則是用餐區，必食招牌牛肉麵和麻辣鴨血煲，前者吃過的人都讚牛肉炆得軟腍入味，有紅燒、麻辣湯底可選，後者則有嫩滑鴨血，湯底也辣得過癮，冬天食最啱！另外，店內還有個用迷你版大同電鍋盛載的豆花甜品，可愛到極了！

尚青商號

地址：灣仔蘭杜街4號文熙大廈地下

電話：2363 9989

營業時間：11:30am-9pm

網址：https://bit.ly/3l7P8A1

05｜新加坡味道 Rempah Noodles

尚青商號以外，Rempah Noodles亦是另一間灣仔必試的食店。其黑白色型格設計店面容易令人誤會它是打卡cafe，但Rempah Noodles其實是間新加坡菜餐廳，菜式貴精不貴多，只賣喇沙、蝦麵和乾撈叻沙，全由新加坡籍主廚主理。最受歡迎要數他們的娘惹喇沙，湯頭用上大量蝦頭和香料熬製，味道濃郁惹味，配埋鮮蝦、魚片、豆卜及煙韌米粉，值得一試。而咖央多士更是每枱必點的item，香脆多士夾着一層香滑似雪糕的厚厚班蘭醬，好吃卻不油膩，令人不自覺一件接一件的食唔停口。

Rempah Noodles

地址：灣仔軒尼詩路 18 號地鋪

電話：3618 4863

營業時間：星期一至五 11:30am-8pm、星期六 11:30am-6pm（星期日休息）

網址：https://bit.ly/3wb136L