乳房疼痛是乳腺炎還是乳癌？

很多婦女可能都試過，間中或周期性覺得乳房有繃緊、腫脹、隱隱作痛，甚至有針刺及灼熱等不適感覺，痛楚更可能延伸至腋下及背後。這時妳可能會懷疑乳房是否有病變甚至患癌，其實大多數乳痛都是經期荷爾蒙變化或衣物過緊等導致，但若疼痛嚴重及不斷加劇，又或影響到日常生活，則應盡快求醫。

乳痛大致可分為兩類，一類是週期性的乳痛，另一種則是非週期性的乳痛。週期性乳痛大多是經期荷爾蒙變化而產生，通常在月經前至經期結束後數天內出現，屬於正常生理現象，因為經期前卵巢會分泌雌激素，排卵後則分泌黃體素，促使乳房組織的乳管增生變大，即乳腺良性增生，乳房因而明顯腫脹，拉扯乳房內的神經而產生痛楚，按壓會令痛楚更加明顯。這類乳痛毋須特別治療，有需要時可服用一般止痛藥舒緩不適。

至於非週期性乳痛的成因則有很多，常見有胸圍過緊、運動過動或體力勞動等都可引起乳房疼痛，通常停用產生問題的胸圍及休息後就會有改善。此外，有些女性的乳房比較大，對肩膀及頸部造成負擔，可產生胸腔及乳房的疼痛。

乳腺炎亦是婦女出現乳痛的常見原因之一，哺乳期乳腺炎最為普遍，由乳腺不通、受壓或有細菌增生所致，非哺乳期乳腺相對較少，可能與內分泌失調及吸煙等原因有關。如果乳房受病源感染引發乳房膿腫，也會帶來乳痛和不適。其他引起乳痛的原因包括創傷或勞損引起胸壁肋膜或肌肉發炎，部分藥物治療及手術後遺症都可引起乳房疼痛。

乳痛大致可分為兩類，一類是週期性的乳痛，另一種則是非週期性的乳痛。

乳房出現痛楚最令婦女擔心的當然是女性最常見癌症 ── 乳癌的來襲。確實，乳痛可以由乳癌引起，但經驗及數據顯示，乳痛並不是乳癌的常見症狀，但當妳察覺乳房皮膚或形狀改變、摸到有硬塊、乳頭凹陷或有異常分泌物等，就需要提高警覺。

雖然乳痛通常與乳癌無關，但如果婦女突然出現乳痛，尤其是停經後發生乳房疼痛，又或乳痛持續一段時間、痛楚發生在乳房單一特定區域、痛楚愈來愈嚴重、影響到生活作息，甚至睡覺時痛醒，就需要盡快求醫處理。