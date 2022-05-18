工作繁忙，心情緊張，每日營營役役過着披星戴月的生活，遠離繁囂踏足一個新的國度絕對是一個好的選擇。這次中藥師之旅跟大家一起走訪廣西。清代道光十年（即1830年）的《修仁縣誌》記載「其果每生必十八顆相連，因以為名」。2019年的夏天趁復活節假期乘高鐵之便前往羅漢果的發源地和主產地 – 廣西桂林的永福縣。

乾龍天坑

來到永福前往永福岩及乾龍天坑是指定動作，由於景區較新，前往遊客稀少，觀光車亦不提供服務，有趣的是遊客只需致電景區緊急救援熱線便有專車接載到不同景點。景區內長有大量藥用植物，如何首烏、鳳仙花、地蠶等，繁花似錦、處處生機，伴隨着一絲絲清風，花開花落，萬物皆有軌跡。縱使時日變遷，永福依舊保留着簡單純樸的一面，靜靜地享受壯麗的晚霞，天黑了仰天一看，星海如畫，心情豁然開朗。

羅漢果在民間的種植和藥用歷史超過300年。據資料顯示，2018年作為「羅漢果之鄉」的永福縣所出產的羅漢果產量佔全國第一，產果量約為十億個，產值超過十億元人民幣。廣西、廣東、湖南和江西等地均有栽培羅漢果，但產量不大。成熟的羅漢果含有高甜度、低熱量的特質，它不會直接參與人體內的糖代謝，甜度比蔗糖高出150倍，是糖的理想替代品。

金羅漢果 打開後呈海棉狀的便是佳品

羅漢果使用廣泛具有清熱潤肺、利咽開音和滑腸通便的功效。不少市民會以鮮羅漢果或金羅漢果泡茶飲用，其味道清甜可口，但保留了的一些可引致麻舌的蛋白酶，部分人士或會因而感到不適，只需加熱便可將其破壞，毋須過份擔心。

購買時建議選取橢圓形、個大、完整、手搖不響的羅漢果，以傳統方式加工的羅漢果打開後呈海棉狀的便是佳品。滄海桑田，不少藥農看準勢頭改種經濟價值前景更高的砂糖桔，這次行程因而未能一睹羅漢果原植物的風采，留有一點遺憾。現在閒暇時以朋友自家種植的紫蘇葉配以野生羅漢果泡茶，香甜撲鼻，期待着與羅漢果原植物的相遇。