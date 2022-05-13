【灣仔】 星街cafe 推介4選！人氣抹茶品牌開旗艦店/煙韌bagel名店/主打澳洲口味咖啡

對咖啡控來說，放假去cafe hopping才是正事，週末與朋友前往一間接一間的咖啡店chill out, 再歎勻多杯高質手工咖啡，光是想像都覺得滿足！而灣仔的星街小區遍布個性咖啡店，自然是啡友們的蒲點，除了區內人氣的A.P.T.，街角巷弄還有不少值得留意的 星街cafe 小店，以下4間 星街cafe 必去推介，搵個weekend不如慢下來呷啖咖啡，好好留一天與你喘息。

星街cafe 推介01｜本地抹茶品牌Matchali開旗艦店 新推咖啡系列

本地人氣抹茶品牌Matchali將於6月進駐月街，並開設首家旗艦店！品牌最大賣點是以京都宇治的百年老店抹茶入饌，再由抹茶師即席手拂抹茶，出品被大家盛讚為「茶道級抹茶」。最新Matchali旗艦店也以The Matcha Bar主題，讓大家即席欣賞泡茶的過程，同時還引入由哥倫比亞、哥斯達黎加、尼加拉瓜和洪都拉斯的咖啡豆混合而成的新咖啡系列，可以細味富堅果味且帶淡淡的橙皮香的咖啡。值得一提，Matchali還提供全日美食菜單及純素軟雪糕，等大家舒舒服服地於月街蒲cafe。

Matchali

地址：灣仔月街5號

星街cafe 推介02｜人氣之最煙三文魚bagel R&R Bagels

R&R Bagels主打口感紮實的bagel，店主本身熱愛這種小麥圈，於是研究獨家秘方把紐約最好的Bagel味道帶來香港。必試人氣之最煙三文魚bagel，食起來煙韌有嚼勁，內餡則有三文魚和cream cheese，足料又好味，配咖啡就最好不過，如果用消費劵埋單更有9折優惠。

R&R Bagels

地址：灣仔軒尼詩道28號1樓

電話：9440 1925

營業時間：星期一至五 7:30am-5pm、星期六及日 8:30am-6pm

網址：https://bit.ly/3ywQlsI

星街cafe 推介03｜歎杯澳洲靚咖啡 Blend & Grind

Blend & Grind深明有杯靚咖啡才算是good morning，所以店內特別選用著名烘焙商Rubix的咖啡豆來炮製Long Black、Piccolo、Macchiato等澳洲口味的「回魂啡」。Cafe亦提供bagel、pancake、多士、沙律等輕食，包含了3種不同餡料的刈包Triple Bao同樣受歡迎！黃昏之後，cafe還變身成小酒館，放工與朋友於Happy Hour前來小酌一杯歎cocktails啦。

Blend & Grind

地址：灣仔日街1號

電話：6361 2711

營業時間：星期日至一 8am-8pm、星期二至六及公眾假期 8am-10pm

網址：https://bit.ly/38oSrjH

星街cafe 推介04｜「咖啡界Apple」三層高旗艦店 Blue Bottle Coffee

來自美國的Blue Bottle Coffee藍瓶咖啡，出名以自家烘焙的咖啡豆沖出一杯杯高質精品咖啡，所以有「咖啡界Apple」之稱。品牌在2020年首次登陸香港，分店主要集中在中環和灣仔，最新一間要數去年12月才開幕的灣仔旗艦店，選址在聖佛蘭士街，樓高三層並採用180度落地大玻璃，感覺開揚又舒服。店內除了有手沖吧枱，亦供應多款限定輕食，像Breakfast Sandwich用上本地品牌Miam Bakery新鮮製造的牛角包，配搭菠菜或火腿芝士口味的蛋餅，送啡一流！

Blue Bottle Coffee

地址：灣仔聖佛蘭士街15號

營業時間：星期一至五 8am-7pm、星期六至日 9am-7pm

網址：https://bit.ly/3sxTW5S