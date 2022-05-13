【新歌訪問】《信之卷》MV化身動漫主角 AK：搵返童年初心勇往直前

AK（江𤒹生）今日推出推出新歌《信之卷》，以J-Rock曲風配合他自細已十分鍾愛的動漫作為歌曲主題，AK在MV中更化身動漫主角，非常突破，一圓童年夢想之餘，也藉此向樂迷推廣香港創作及文化藝術工作者，難怪花姐在IG留言：「睇完個MV，講咗一句『係咪痴線㗎！』」

AK今日推出推出新歌《信之卷》，以J-Rock曲風配合他自細已十分鍾愛的動漫作為歌曲主題，AK在MV中更化身動漫主角，非常突破！

今次《信之卷》AK邀來Van@Nowhere Boys作曲、Oscar Lee填詞、王雙駿監製新歌，歌曲風格雖然也如《黑之呼吸》一樣以J-Rock作招徠，但相比《黑之呼吸》的暗黑風，今次《信之卷》卻予人很陽光的感覺。而一向鍾情動漫的AK，更特別喜歡《龍珠》及《數碼暴龍》，所以他邀來香港本地動漫師崔氏兄弟及Tommy Ng兩個單位，攜手炮製新歌MV，講述男主角經歷低潮後，集合眾人力量，戰勝心魔的故事。

新歌MV講述男主角經歷低潮後，集合眾人力量，戰勝心魔的故事。

AK說：「我由細到大都好鍾意動畫、動漫，一直都被當中的美好世界、主角吸引住，更會幻想自己就係動漫男主角。今次新歌歌詞係講大家可以搵返童年時嘅初心，好似動漫男主角一樣勇往直前乜都唔怕，成件事整合起上嚟，就好似動漫主題曲，好適合做埋動漫MV，然後問咗公司又肯俾我做，所以就極度自肥，將自己鍾意嘅動漫元素，擺晒落去，例如裡面會有好多《數碼暴龍》嘅元素，男主角會有一隻好似神獸但又似寵物嘅物體做陪伴。」

AK說：「我由細到大都好鍾意動畫、動漫，一直都被當中的美好世界、主角吸引住，更會幻想自己就係動漫男主角。」

由於AK自小已很渴望成為動漫男主角，所以動漫師亦應要求，把男主角畫得很像AK本人，AK說：「動漫MV可以將所有想像嘅嘢天馬行空放晒落去，我同動漫師講我好想做一次動漫男主角，佢哋就幫我畫到個男主角好似我之外，角色身邊又會出現好多我平時生活上成日會出現嘅物件，成為咗彩蛋，就好似人哋睇Marvel電影咁，大家睇MV時都可以搵下啲彩蛋喺邊。我都未知彩蛋喺邊，要同大家一齊搵，好似尋寶一樣。」

AK說：「裡面會有好多《數碼暴龍》嘅元素，男主角會有一隻好似神獸但又似寵物嘅物體做陪伴。」

畫面很美！

經過今次MV製作，AK見識到香港動漫師的功架，AK不禁讚嘆道：「睇咗Rough Cut（粗剪）成品已經好開心。其實香港都有好犀利嘅人，睇到動漫師做嘅過程，同佢哋開會，知道佢哋點樣畫，所有嘢都非常專業，所以再一次多謝佢哋，同時希望多啲人發現，香港有好多藝術工作者，不同嘅創作或文化藝術都係非常優秀。」

AK早前為單曲拍攝封面，也展現了樂天的一面，他說：「影嘅時候想似小朋友，可以傻笑望住個天空發白日夢一樣！」

為了貫徹整體概念，AK早前為單曲拍攝封面，也展現了樂天的一面，他說：「影嘅時候想似小朋友，可以傻笑望住個天空發白日夢一樣，因為好多時動漫俾我嘅最大感覺，就係咁樣。」粉絲們今次可以同時擁有動漫與真身兩個AK陪伴在旁聽新歌《信之卷》，絕對是雙重福利！