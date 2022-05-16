建議50歲接種疫苗防生蛇

俗稱「生蛇」的帶狀皰疹（Herpes zoster/ Shingles），可以引起如針拮火燒的劇痛，更可影響多個主要器官引起後遺症，例如較常見的視力受損及長期神經痛等。

香港惠澤長者基金呼籲公眾要關注生蛇帶來的威脅，因為本港幾乎每位成年人都帶有引發生蛇的病毒，而且生蛇可以不斷復發。該基金主席、泌尿外科專科麥肇敬醫生指出，潛伏體內的病毒，會在身體免疫功能減弱時發作，沿著神經線連接到皮膚表面，產生痕癢、痛楚及水泡。「50歲或以上及高危人士，如患有長期病患、呼吸系統疾病、糖尿病、心血管疾病及腎病等，會面對較大的生蛇風險。」

香港惠澤長者基金呼籲公眾要關注生蛇帶來的威脅，因為本港幾乎每位成年人都帶有引發生蛇的病毒，而且生蛇可以不斷復發。該基金主席、泌尿外科專科麥肇敬醫生指出，潛伏體內的病毒，會在身體免疫功能減弱時發作，沿著神經線連接到皮膚表面，產生痕癢、痛楚及水泡。「50歲或以上及高危人士，如患有長期病患、呼吸系統疾病、糖尿病、心血管疾病及腎病等，會面對較大的生蛇風險。」

患者Didi經歷生蛇的折磨，眼皮冒出一顆顆皰疹。（患者提供圖片）

個案：生蛇上眼！

五十多歲任職地產的Didi，在今年初就經歷生蛇的折磨。她憶述，當時左眼眉出現痕癢和刺痛感覺，以為是大掃除引起皮膚過敏，但痛楚持續加劇，患處更冒出一顆顆皰疹，而當時她非常擔心生蛇會影響到視力，想到有機會失明便十分害怕。幸好她及時求醫和用藥，病情未有進一步惡化，直至現在左眼眉位置仍有長過皰疹的痕跡。Didi估計可能是之前做過手術後未完全復元，抵抗力變得較差，所以被生蛇有機可乘，她更指身邊五六成朋友都生過蛇，部分人比她更年輕，故此早知生蛇的後果可以十分嚴重，便一早計劃接種疫苗，只是未行動已經生蛇了。

超過九成本地成年人都帶有水痘病毒，一旦免疫功能下降便有機會生蛇。

很多人以為自己不會生蛇，但其實幾乎人人都有機會生蛇。感染及傳染病科專科黃天祐醫生引述衞生防護中心的數據，超過九成本地成年人都帶有水痘病毒，一旦免疫功能下降便有機會生蛇，亦有研究指大概每3名帶病毒的人就有1人會生蛇。

「年紀愈大生蛇風險愈高，但年紀較輕亦有機會生蛇，所以要防患於未然。最有效的預防方法就是接種疫苗，很多國家亦建議合適群組接種疫苗預防生蛇。目前有兩種能針對生蛇的疫苗，分別是減活疫苗及重組疫苗。黃醫生引述美國疾病控制和預防中心建議，凡50歲或以上人士，無論有否接種過減活疫苗或曾否生蛇，都應接種重組疫苗，預防生蛇及其併發症。即使之前接種過減活疫苗，也可以再接種重組疫苗。