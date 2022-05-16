請假攻略｜2023年 公眾假期 出爐！打工仔必check農曆新年請2日放9日長假期

老老實實，有幾多人好似「我嘅訴求就係返工」的黎生一樣熱愛工作⋯⋯作為打工仔，最關心的不外乎何時有假期，可以輕鬆一下！政府近日公布最新2023年 公眾假期 ，如果大家想自製長假期，農曆新年、清明連復活節和聖誕節都是最好機會，好似農曆新年請假2日已經可以輕輕鬆鬆放足9日假期；聖誕節更只需請假3日就歎足10日長假期，去轉旅行都唔過份！同樣吸引的還有4月的清明節和復活節，兩個 公眾假期 距離超近，請假1日就可以放足6日，上班族記得bookmark喇！

2023年公眾假期

一月一日翌日：1月2日（星期一）

農曆年初二：1月23日（星期一）

農曆年初三：1月24日（星期二）

農曆年初四： 1月25日（星期三）

清明節： 4月5日（星期三）

耶穌受難節：4月7日（星期五）

耶穌受難節翌日：4月8日（星期六）

復活節星期一：4月10日（星期一）

勞動節：5月1日（星期一）

佛誕：5月26日（星期五）

端午節：6月22日（星期四）

香港特別行政區成立紀念日：7月1日（星期六）

中秋節翌日：9月30日（星期六）

國慶日翌日：10月2日（星期一）

重陽節：10月23日（星期一）

聖誕節：12月25日（星期一）

聖誕節後第一個周日：12月26日（星期二）

詳情：https://bit.ly/3NemwkK