阿Sa、阿嬌組Twins出道21周年 Mani貼9張舊相：堅信妳們會一直長久下去

8、90後的成長過程，或多或少由 Twins 陪你在《明愛暗戀補習社》經歷情竇初開、《戀愛大過天》嘗試無後顧之憂的Puppy Love、再到《眼紅紅》嚐到失戀之苦澀。不經不覺，阿Sa（蔡卓妍）和阿嬌（鍾欣潼）組成的Twins今日（5月18日）出道21年。今日凌晨時分，阿Sa在IG貼出與阿嬌的合照，寫道「Happy 21st Annuversary to us」，並Tag阿嬌再hashtag「有啲想聽日開個live」。而阿嬌則在微博Tag阿Sa：「21周年快樂 love u forever」。

阿Sa今日凌晨於Instagram貼出與阿嬌的合照，寫道「Happy 21st Anniversary to us」。

經理人Mani（霍汶希）亦貼出9張舊照加以百字文祝賀：「21年前決定讓妳們兩個女以Twins組合的身份一起出道時，就堅信妳們會一直長久下去，無比驕傲妳們經歷過這麼多的珍貴時刻依舊在一起，也無比幸運我們此時此刻還陪在彼此身邊！」之後表示「老母永遠做妳們堅強的後盾！老母愛你」，而阿Sa亦回覆：「老母Love u」。

經理人Mani亦在Instagram貼出9張舊照，以百字文祝賀二人。

阿Sa以「老母Love u」回覆Mani。

阿嬌則在微博Tag阿Sa：「21周年快樂love u forever」

二人在2000年簽約英皇娛樂，並於2001年5月18日正式出道。一出道就如歌曲《大紅大紫》一樣，人氣爆燈。除了唱歌外，兩位亦向電影、電視劇和廣播劇等發展。如阿Sa跟鄭伊健合演的《我老婆唔夠秤》系列，以及Twins二人出演電影《這個夏天有異性》、《千機變》系列、《見習黑玫瑰》，和首部參演的電視劇《齊天大聖孫悟空》，都深入民心。

阿Sa跟阿嬌共同經歷人生高低潮，絕對情比金堅，作品成為不少人的集體回憶，亦是青春見證。