【旺角】全新太空主題川菜館花椒子 必試「椒」牌花椒魚頭鍋/辣椒炒雞/酸菜鱸魚片

近幾年麻辣美食受到港人熱捧，街上也多了專賣重慶涼麵的小店，酸菜魚專門店亦愈開愈多，惹味香辣菜式漸漸成為飲食新趨勢。最近旺角一間全新川菜餐廳開幕，以時尚太空玩味元素，搭配港式韻味霓虹燈貫徹餐廳主題，主打多元化地道川菜，當中包括「椒」牌三「子」、川辣火鍋系列、山城水煮系列、巴蜀香鍋系列、惹味家常小炒及霧都主菜等等。

餐廳利用霓虹燈勾劃出不同別具挑戰性字句，再加入充滿未來感的太空元素裝飾，包括以太空人及星球為主題的打卡裝飾、太空人星球吊燈掛飾、以及充滿科技感的動畫螢幕裝置等，充滿科幻感覺。

餐廳加入霓虹燈元素，打卡一流。

太空主題充滿科幻感

餐廳嚴選優質食材，以正宗地道烹調方法還原川味，帶來超過60款四川經典麻辣風味菜式。當中的「花椒魚頭鍋」是餐廳的「椒」牌出品，選用新鮮大魚頭，湯底以多種辣椒及香料調味，再配紅薯粉條、蓮藕片等配料，湯汁全滲入配料之中，香氣濃郁。

花椒魚頭鍋（$198），可追加魚頭（$118/個）及美蛙（$38/隻）

「湖南辣椒炒雞」以快炒方式，30秒快速炒勻鍋內美食，品嚐雞肉後可加入美國肥牛片或西班牙黑毛豬肉片，將川辣精華連同肉汁鎖進肉片內。

湖南辣椒炒雞（$198），可追加美國肥牛片（$68/100克）、西班牙黑毛豬（$68/100克）

至於「飄香酸菜鱸魚片」，每塊鱸魚片沾滿香濃的湯汁，爽口酸菜和酸辣味道提起食慾。

飄香酸菜鱸魚片（$198/大、$138/小）

另外以兩埕盛載香辣汁及上湯汁的菜甕浸泡數款「湘味串串」，每串竹籤均串著不同款式的食物，就如抽籤一樣般富有玩味感覺。

湘味串串（$128）

最後以「太空彩虹木桶冰」作結就最適合不過，木桶盛載著不同口味的雪條、雪糕和紅豆，底部亦放滿刨冰和涼粉，透心涼的感覺為大家減輕辣度和降溫。如果喜歡清新花香的話，也可以選擇玫瑰冰粉。

太空彩虹木桶冰（$88）

花椒子

時間：1130-1500、1730-2200

地址：旺角彌敦道639號雅蘭中心地庫B102號舖

電話：2625 0199