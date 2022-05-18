周末好去處｜香港人氣手作 Workshop 5大推介！最Hit Tufting整Mirror毛氈/ 零失敗流體熊/ 型格霓虹燈裝飾

放假不想再行商場、食下午茶，或者逼入離島半日遊，其實留在市區一樣可以找些細藝。香港有不少工作坊 workshop 教大家自製小手作，除了常見的皮革、金工、陶瓷和蠟燭 workshop ，編輯部今期為大家搜羅近期最Hit的5大手作工作坊，人氣No.1一定是Tufting手工毛氈，靠一把簇絨槍竟能織出還原度極高的Mirror十二子人像毛氈，成品又靚又好玩；近年大熱的流體畫也有最新立體熊仔版本，直接將顏料倒在熊仔身上為它上色，做法簡單又治癒。另外霓虹燈裝飾、手繪彩瓷和紙皮石花紋的瓷磚碟 workshop 更富香港特色，今個周末不如放底電話，與朋友一起上 workshop 做手作，打發時間兼舒壓放鬆一下。

Workshop推介01｜Tufting手工毛氈

近月IG被一幅幅造型可愛的毛絨絨地氈瘋狂洗版，當中最印象深刻一定是由「前夫」親手製作的Mirror十二子人像毛氈，手工細緻且還原度極高，不論鏡粉與否都看到都心心眼！其實這種刺繡技術叫簇絨（Tufting），玩法不算複雜，只要先在織布上勾畫線條，再利用簇絨槍將不同顏色的毛線快速且有節奏地戳在布上，隨住「噠噠噠噠」聲打出一行行線段，短短幾小時已經可以輕鬆交織出一幅毛絨質地的大地氈，過程超治癒，難怪從歐美紅到香港台灣。

現時坊間有不少Tufting毛氈班 workshop ，像EACHCARE由設計圖案到製作毛氈，全程都有專人指導，而且分為不同尺寸，教大家DIY出具質感的人像氈和地氈，就算是新手初體驗都能一次上手。店裏也供應80款毛線，顏色齊全，任你設計出心水圖案，完成之後當然要與Tufting毛氈在毛線牆前打卡留念喇！

圖片來源：IG@eachcare

EACHCARE

網址：https://bit.ly/3FZg7aU

Workshop推介02｜流體熊/ 手繪熊

流體畫早年大受歡迎，全因它完全毋需畫畫底子，只要拿起畫框讓顏料自由流動，直至填滿整塊畫布便算完成，非常易上手！最近搜尋流體畫工作坊時，發現這間The Art Room竟然把流體畫的原理搬到立體熊仔上，店方分別提供28cm及70cm兩個尺寸的熊仔，任大家加入心水顏色的顏料至膠杯，然後倒在熊仔身上為它上色，做法簡單又好玩，可說是零失敗。進階一點，不妨挑戰手繪熊熊，導師幫手把大家心目中的模樣畫在熊仔身上，想自製出達摩、Lulu豬或者baby shark版本的熊仔figure其實唔難。

圖片來源：IG@theartroomhk

The Art Room

網址：https://bit.ly/38yF8gE

Workshop推介03｜霓虹燈裝飾

霓虹燈可算是香港一大特色，尤其是60年代，彌敦道一帶的大廈外牆都掛滿了五光十色的霓虹招牌，拼湊出舊香港酒紅燈綠的繁華夜景。不過屋宇署自2010年實施招牌條例，街上的那些伸出式的大型霓虹招牌也買少見少，現在想欣賞霓虹燈，可以去彌敦道、廟街之外，還能跟師傅學整霓虹燈招牌，放在家中當燈飾，型格又有特色！創於2018年的Amazing Neon本來主打客製化的霓虹燈牌，近年開設 workshop 教大家製作霓虹燈，有扭線款單色霓虹燈及相架款雙色霓虹燈兩個款式，讓大家一手包辦燒玻璃管、屈曲燈管、安裝電極至加入「Neon」的氖氣等步驟，親手DIY自己的霓虹燈。

圖片來源：IG@amazingneonhk

Amazing Neon

網址：https://bit.ly/3wsGMbq

Workshop推介04｜手繪彩瓷

早在1975年開業的坪洲超記瓷器，以傳統的手繪彩瓷見稱，店內所見的彩瓷碗碟和杯子皆由老闆娘林太一筆一劃親手繪製而成，全部都是心機之作，其中一角更可以欣賞到已故老闆超記所畫的公雞、仕女、荷花彩瓷作品，非常珍貴。除了售賣瓷器，小店也定期開辦手繪彩瓷工作坊，教大家在白瓷上起稿上色，之後集合其他作品一次過燒製，DIY出獨一無二的手繪彩瓷同時，也可以體驗這門傳統的「港彩」手藝。要留意，超記的彩瓷工作坊採用預約制，每日只開放12pm及3pm兩個時段，全程約2小時，而且價錢唔貴，每位不過$300，唯一是作品需集合一起再燒製，未能即日帶走成品，預計約兩星期可於坪洲自取或加錢寄掛號上門，有興趣記得致電預約喇。

坪洲超記瓷器

地址：坪洲永興街7號地下 852

電話：9193 8044

FB：坪洲超記瓷器

Workshop推介05｜紙皮石花紋瓷磚碟

基本的陶瓷班一般都離不開手捏杯碗花瓶等家品器皿，近日大館的陶藝藝廊Touch Ceramics就聯同本地陶藝室「請勿工作室」開設期間限定的舊香港瓷磚碟陶藝 workshop ，以花字型紋紙皮石圖紋為主題，教導大家製作別具本土特色的的瓷磚碟，看起來真的如同舊冰室地板的紙皮石，還有傳統綠色或清新粉紅色可選。

舊香港瓷磚碟（二）陶藝工作坊

地點：中環荷李活道10號大館第3座203室Touch Ceramics

電話 : 2562 9000

網址：https://bit.ly/39qZ5Gh