剝牙有助瘦面？智慧齒Q&A逐一解答

智慧齒對於不少人來說都是一段痛苦的經歷，可能很痛，甚至可能發炎。而部分人則相反 —— 根本不知道自己有沒有出過智慧齒。以下的Q&A，就由牙科醫生陳思昕為大家解答一些關於智慧齒的常見問題。

Ｑ＝問題 Ａ＝牙科醫生陳思昕

Q1. 是否人人都會生智慧齒？一般大約甚麼年紀？

A：智慧齒不是每個人都會生，有些人天生沒有智慧齒；有些人的智慧齒深埋在牙骨下，不出來打擾人；有些人的智慧齒甚至多於4隻。它是口腔內牙槽骨上，最裡面的第三大臼齒，如果有智慧齒的話一般於17至25歲時長出。以前被視為智慧成熟的證明，因而得名「智慧齒」。不過每個人情況不同，也有人60多歲才出智慧齒。

Q2. 甚麼情況下需要拔除智慧齒？為甚麼不是人人的智慧齒都需要拔除？

Ａ：智慧齒的生長情況因人而異，但很多人的顎骨發育往往不足夠讓智慧齒完整長出，令全隻或局部牙齒埋藏在牙骨或牙肉底下 ，俗稱「阻生智慧齒」。

由於智慧齒位置大多生長不正，所以難於打理或清潔，甚或是橫生而頂著前面的第二臼齒，導致食物殘渣容易嵌塞，不少患者會有著不同的狀況而不適，包括牙肉腫脹發炎，蛀牙或令前面的牙齒鬆動等。如果問題嚴重或已危害旁邊的牙齒，造成生活、飲食、儀容上的影響，就應盡早考慮把根源的智慧齒拔除。

如果智慧齒能以正常角度完整長出，並且上下牙可以咬合，又可以清潔得到，智慧齒也可被視為有功能的牙齒，那麼這種情況下的智慧齒則可以盡量保留。

Q3. 智慧齒是否唔痛、唔發炎，就唔使剝？

選擇拔除智慧齒可分為治療性及預防性。治療性是智慧齒已為病人帶來不適或出現一些問題例如囊腫，而需要拔除；預防性則是病人暫時沒有因智慧齒而感到不適，但如智慧齒經常楔進食物和清潔困難，為避免將來引起問題，可在未出問題時把智慧齒拔掉。

另外，因為牙科技術的進步及普及，不少市民會作牙齒矯正或植牙手術，在這些情況下，即使沒有明顯的病徵及不適，智慧齒皆可能被視為障礙而被拔除。

囊腫或炎症屬於慢性的話，不會為病人帶來明顯不適，通常需要X光檢查才可以了解狀況，所以無痛、無不舒服並不等於牙齒是健康的。

由於智慧齒位置大多生長不正，所以難於打理或清潔，甚或是橫生而頂著前面的第二臼齒。

Q4. 拔除智慧齒會有後遺症或併發症嗎？

與一般口腔手術一樣，拔除智慧齒亦伴隨著一定風險，尤其是下顎智慧齒。比較常見的術後問題包括拔牙後的幾日傷口流血、面部腫脹和疼痛。因為智慧齒生長位置接近三叉神經，若處理不當，有機會影響口腔與面部神經的感覺或味覺。幸好，近年來為減少併發症出現，發展出相應的牙科新技術。首先是3D立體掃描，即採用3D X光及錐狀射束電腦斷層掃描的技術，從三維立體影像中分析出智慧齒及神經線的準確位置。通過精準的X光影像評估及脫牙技巧，在手術中把牙齒分割成小份後移除，減少因擺動牙腳而引致牙槽神經受損。

但如果牙腳跟神經線的距離過於接近，便要考慮採用牙冠切除法(Coronectomy)。這種方法只需切除智慧齒牙冠而不必拔去牙腳，把部份沒感染的牙腳留在牙骨槽，減低直接傷害到神經線的風險。

Q5. 曾聽人說，剝完智慧齒塊面會瘦些？是否建議為了瘦面拔除智慧齒？ 剝智慧齒並不會瘦面，面形輪廓是由顴骨、上顎骨和下顎骨等骨骼所決定，除非失去門牙支撐嘴唇，嘴唇就會明顯凹陷。醫生不會建議純粹為了瘦面而拔除智慧齒，通常是因治療或預防而建議拔除智慧齒。