「豬肉檔AK」紅到加拿大 首拍品牌廣告 阿威：全靠粉絲「威威豬」支持 森美等佢出歌

「荃灣豬肉檔AK」劉宋威（阿威），因貌似MIRROR副隊長AK（江𤒹生）、MC張天賦、小豬羅志祥等而受網民追捧，每日都有不少靚太排隊買豬肉和打卡，他的「威威豬」（阿威粉絲名稱）在5月4日幫他開的fb群組「荃灣鮮肉威威應援團」，現時粉絲人數已超過1.4萬，除了淘寶有阿威攬枕出售，日前有粉絲為阿威製作了一系列Whatsapp Stickers，短短幾日已超過13,000人下載，還有「威威豬」在家中自製阿威超靚拉花Coffee放上fb群組開心Share，又有粉絲將阿威的相印落咕𠱸，帶返公司陪坐，可見阿威魅力沒法擋！

「荃灣豬肉檔AK」阿威受網民追捧，情人節時他更送花給顧客！（荃灣鮮肉威威應援團fb群組圖片）

阿威成為話題人物後，還紅到去加拿大，日前身在加拿大的李婉華就越洋訪問他，想不到阿威還火速拍了首個品牌廣告，認真威威！身為豬肉檔店長的阿威在工作的「鮮味」為SKECHERS拍攝工作鞋系列廣告，他坦言：「長時間站立雙腳有時都會倦，始終街市地面有時會比較濕滑，所以揀選工作鞋時，舒適和抗滑是首要條件。前排有粉絲擔心我企得攰送咗啲足貼俾我，而家有咗SKECHERS工作鞋，佢地可以放心喇！SKECHERS都送咗波鞋俾我一家大細，我同屋企人都好開心。」得到廣告商垂青，阿威指是粉絲功勞：「好開心，全靠『威威豬』的支持！我相信用心去做就係專業，喺街市嘅行業都唔例外！」很懂得冧粉！

想不到阿威火速拍了首個品牌廣告！

身為豬肉檔店長的阿威在工作的「鮮味」為SKECHERS拍攝工作鞋系列廣告。

阿威每星期工作六天，他坦言：「長時間站立雙腳有時都會倦，始終街市地面有時會比較濕滑，所以揀選工作鞋時，舒適和抗滑是首要條件。」

阿威說：「我相信用心去做就係專業，喺街市嘅行業都唔例外！」

得到廣告商垂青，阿威指是粉絲功勞：「好開心，全靠『威威豬』的支持！」

阿威說：「SKECHERS都送咗波鞋俾我一家大細，我同屋企人都好開心。」

在「鮮味」豬肉檔工作六年的阿威，每天凌晨5點半便回店準備，比同事足足早一小時。

阿威說：「前排有粉絲擔心我企得攰送咗啲足貼俾我，而家有咗SKECHERS工作鞋，佢地可以放心喇！」

阿威除了得到廣告商支持，連香港開電視《疫境中的餐桌》監製張志明亦關注他，有興趣約見商談合作機會。監製張志明接受傳媒訪問時說：「咁啱我都有朋友認識阿威，知道佢靚仔又煮得，但聽講較少說話，所以要先見面才知是否有合作機會。」張志明指《餐桌》剛剛拍完，新節目《煮題Cook》是名廚Jacky（余健志）和Ricky（張錦祥）主持：「依家我嘅幕後係最強嘅烹飪節目團隊，未來節目發展有很多可能，有不同合作機會。」

阿威成為話題人物後，還紅到去加拿大，日前身在加拿大的李婉華就越洋訪問他。

而森美亦喺專欄提及阿威：「疫情期間大家都太悶了，難得有事情令大家開心，希望『街市AK』帶起的風潮，能令一班在街市工作的俊男組成新組合，網民更稱隊名為Supermarket，希望他們快點推出新歌，屆時我第一個為他們播放！」阿威將來會否出歌真的不知道，但他早前表示會盡快建立自己的YouTube頻道，拍片教大家煲湯煮餸，6月8日是他36歲生日，有粉絲計劃慈善應援，買豬肉給食店，為有需要人士提供免費餐，相當有善心，阿威對此很支持，表示做善事任何時候都可以。

森美亦在專欄提及阿威：「希望『街市AK』帶氣的風潮，能令一班在街市工作的俊男組成新組合，網民更稱隊名為Supermarket，希望他們快點推出新歌，屆時我第一個為他們播放！」

阿威除罩look。（荃灣鮮肉威威應援團fb群組圖片）

很型！（荃灣鮮肉威威應援團fb群組圖片）

「威威豬」在「荃灣鮮肉威威應援團」貼相指阿威似徐天佑（右）。（荃灣鮮肉威威應援團fb群組圖片）

有「威威豬」在家中自製威威超靚拉花Coffee放上fb群組開心Share。（荃灣鮮肉威威應援團fb群組圖片）

有粉絲為阿威製作了一系列Whatsapp Stickers，短短數日已超過13,000人下載！

又有粉絲將阿威的相印落咕𠱸，帶返公司陪坐！（荃灣鮮肉威威應援團fb群組圖片）

淘寶有阿威攬枕出售。