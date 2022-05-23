本地科研腸胃癌新藥成功

近年，免疫治療被視為未來治癌的曙光。免疫治療透過激活病人的免疫系統，令免疫細胞（例如T細胞）認出腫瘤細胞後再消滅它們。然而，某些癌症，例如晚期結直腸癌，雖然是本港第二大癌症，但其免疫治療有效率低，爭取更多患者的獲益仍是晚期結直腸癌治療的一大挑戰。

內科腫瘤科專科梁澄宇醫生表示，「腸癌和胃癌的基因突變比較多，我們稱為『微衛星不穩定』（Microsatellite Instability，MSI），有這類基因病變的腫瘤則稱為『高度微衛星不穩定』。凡屬於這類腫瘤，都會被 一種叫PDL1的訊號所擾亂，促使體內免疫細胞凋亡，令免疫細胞失去對腫瘤細胞作出攻擊的能力。」

最近，本地生物科技公司Arbele開發出創新的藥物，利用靶向胃腸道腫瘤特異性標誌物，讓體內免疫細胞精準攻擊腫瘤細胞，在全球開展臨床試驗，讓難治性與復發性的胃腸道腫瘤病人得到治癒的可能。

「新藥的原理，是針對癌細胞的特異性標誌物CDH17。」梁醫生解釋表示，「正常來說，我們腸道裡的細胞雖然帶有CDH17，但並不會異常的外露，而癌細胞的表面則有較多CDH17標誌物外露的表達，因此我們可以利用這種新藥精準的靶向CDH17標誌物，從而辨認出癌細胞的位置。另一方面這種新藥有一個特殊功能：可以讓身體免疫細胞——T細胞黏附上去，然後把T細胞帶到腫瘤面前展開攻擊，從而令T細胞直接把腫瘤清除。」

梁醫生指出，近年來隨著治療藥物和治療模式的發展，晚期結直腸癌的生存時間不斷的延長，中位生存時間達3年左右。免疫治療在結直腸癌也取得突破，目前已經批准用於MSI-H/dMMR患者結直腸癌的晚期一線治療及新輔助治療。「但MSI-H/dMMR的患者僅佔所有腸癌的5%，其餘95% MSS型腸癌屬於免疫『冷』腫瘤，免疫治療療效不理想。免疫治療在晚期胃癌取得一定程度的進展，多項研究顯示免疫檢查點抑制劑（Immune checkpoint inhibitors，ICIs）聯合化療，可進一步延長胃癌患者的生存期。但其療效仍具有較大局限性，胃癌的治療效果和癒後總體還是不盡人意。」

本地生物科技公司Arbele開發出創新的藥物，希望幫助更多難治性與復發性胃腸道腫瘤的病人。

本地生物科技公司Arbele開發出創新的藥物，有望解決這難題，為難治性與復發性胃腸道腫瘤病人提供多一個治療的希望。

有關這新藥的臨床研究，將於稍後在澳洲悉尼的St. George Private Hospital（Ramsay Healthcare System） 展開，由擔任新南威爾斯癌症研究所主任、西悉尼大學醫學院客座教授、伍倫貢大學醫學院所長的Paul de Souza教授主導。本港瑪麗醫院則會在今年底展開，明年初再引進到廣州中山大學附屬腫瘤醫院。預期第一期臨床研究將於明年完成，然後進入第二期，希望順利完成所有臨床研究，正式推出使用，幫助更多腸胃癌病人。