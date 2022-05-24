艾氯胺酮噴鼻劑治頑固抑鬱

據估計，抑鬱症大約佔本港人口的8-10%。當一位患者確診抑鬱症，醫生一般會處方抗抑鬱藥，讓患者服食一段時間後，若發現抗抑鬱藥有效，便會繼續處方；但若服食一段時間後發覺療效不理想，便可能會轉用另一隻抗抑鬱藥。萬一轉了藥再服食一段時間後，療效仍不理想，便可能會定義為「頑固性抑鬱症」（treatment resistant depression），又稱「難治性抑鬱症」，大約佔所有抑鬱症之中的三分之一。

過往，對於頑固性抑鬱症，可加入有助穩定情緒的鋰劑或其他精神科藥物，又或以2-3種抗抑鬱藥同時使用。此外，腦電盪治療、腦磁激等，也是會用到的方法。

還有一種於2021年初引入香港的新方法，是艾氯胺酮（Esketamine）噴鼻劑。艾氯胺酮是「K仔」氯胺酮的對映體，「簡單來說就是在氯胺酮中提煉出更有效力的藥物，而絕不等同於「索K」。

對於頑固性抑鬱症，可加入有助穩定情緒的鋰劑或其他精神科藥物，又或以2-3種抗抑鬱藥同時使用。

以往用於治療抑鬱症的藥物，主要作用是調節腦內分泌，一般見效較慢，可能開始用藥至少兩星期才可見效。但艾氯胺酮噴鼻劑的藥效則相對較快，一般可於即日內紓緩抑鬱症症狀，甚至減輕輕生念頭。

它的原理是針對腦部的神經傳遞物質，修復和改善細胞之間的連繫。不過艾氯胺酮亦有副作用，用藥後一至兩小時內可能出現頭暈頭痛、解離（思緒混亂，似元神出竅或魂遊太虛的感覺）、腸胃不適等副作用，所以目前使用指引是噴鼻後兩小時內需受醫護人員的監察，確定沒有受副作用影響後才可離開。療程方面，首4星期每星期噴兩次，之後則每星期噴一次，以維持療效。