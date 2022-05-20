《尋人記 II》方東昇再爆金句 問「元朗特首」安仔：你係記事定記仇呀？

《尋人記 II》由方東昇、黃曉瑩、李曉欣和黃靖婷主持，承接第一輯好收視，昨晚開播，依然獲網友大讚高水準，且金句不少，令人捧腹！《尋人記 II》頭炮訪問「元祖級投訴王」安仔（梁安國），他於 1982 年首度亮相《新聞透視》，1987 年投訴燒臘檔「賣燒肉搭燒骨」鬧至報警，一 戰成名，他的領呔和皮鞋 Look 成為標誌，受訪後要求電視台支付港幣$16.8「打燈」電費， 同樣令人留下深刻印象。去年 4 月，自稱「元朗特首」的安仔主動聯絡節目組要求受訪，表明不收電費，但當攝製隊迷路遲了10 分鐘，安仔立即發出「追魂 Call」，很搞鬼！

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣和黃靖婷主持嘅節目《尋人記 II》，承接第一輯好收視，昨晚開播，依然獲網友大讚高水準！

《尋人記 II》頭炮訪問「元祖級投訴王」安仔，他於 1982 年首度亮相《新聞透視》。

1987 年投訴燒臘檔「賣燒肉搭燒骨」鬧至報警，一 戰成名。

去年 4 月，自稱「元朗特首」的安仔主動聯絡節目組要求受訪。

安仔的投訴「武器」除了電話，還有寫滿政府高官聯絡的電話簿，對特首辦電話倒背如流的他，在鏡頭前撥通電話報上姓名後，竟有專人「招呼」他，令不少網民嘖嘖稱奇。元朗街坊亦對安仔又愛又恨，有人覺得他比區議員更能排難解紛，亦有人質疑他「借投訴搵着數」，有網民更認為安仔媲美 《東張西望》。觸動安仔投訴四大主因有「呃秤」、「歧視」、「犯法」和「激起安仔把火」，自認報復心強的安仔揚言若和他「搞對抗」，必然「自食其果」;安仔曾因被取笑「傻仔」，將別人的單車掟落街、亂倒豬油和連環致電騷擾，還留下刑毀和傷人紀錄。但安仔堅持投訴有理:「佢冇錯處，我冇得投訴架。有啲真係阻街嘅， 無怨無仇我都照投訴。如果只係唔俾嘢我食就投訴，咁係勒索，好大罪！」

安仔寫滿政府高官聯絡的電話簿，對特首辦電話倒背如流的他，在鏡頭前撥通電話報上姓名後，竟有專人「招呼」他。

攝製隊讓安仔重溫當年經典的「買燒肉搭燒骨」受訪片段，第一句便說:「呢間舖頭俾我搞到執咗笠！」安仔強調最不滿不是店家燒肉不足秤，而是沒有列明會搭骨頭，他隨即唱出自創的《呃秤燒肉歌》:「半斤八両，骨頭佔咗二両，半斤八両，燒肉得番六両，家陣買燒肉， 邊有半斤八両咁理想！」安仔還有自家製「訴簿」詳列不滿事件，方便投訴，方東昇即爆金句問他:「你本簿係用嚟記事定記仇?」安仔急忙澄清:「三唔識七嘅衝紅燈，我照樣投訴。」「安仔」有「訴簿」，還有另一本「數簿」，記錄「收藏品」，有鋪「入貨癮」的安仔，愛大手買入日用品同心頭好，主要是貪平和包送貨。

元朗街坊亦對安仔又愛又恨，有人覺得他比區議員更能排難解紛。

亦有人質疑他「借投訴搵着數」。

30 多年前，安仔大手買入麵粉50 磅、番梘數十件、橙粉12 樽、復活蛋海量和巴士模型等，現時居於胞兄名下村屋的安仔，「收藏品」全面升級，除了復活蛋，巴士模型「要進駐多層停車場」， 還有錄音機60 部、錄音帶數百盒、雪櫃10 部、螺頭20 包、元貝4 包、花旗參8 盒、鮑魚4 斤、陳皮兩箱、魚翅5斤等，他直言：「用唔晒咪下世用！」患有小兒麻痺的安仔現時沒有工作，開支全靠每月$7,000多元的獨居傷殘長者津貼，他過去一年遇過4次交通意外，所以另有意外補償：「我係一個容易受傷嘅男人！」

安仔「收藏品」全面升級，巴士模型「要進駐多層停車場」。

安仔家中有魚翅5斤。

網友看完大讚：「睇到有笑有淚! 又一高水準之作 ! 方東昇好嘢 !台慶應該攞最佳主持 !」、「我媽睇完笑到癲咗！」又大讚方東昇金句好笑：「你本簿係用嚟記事定記仇?」、「我幾驚你嗌我叫你特首呀！」難怪網友說：「方東昇有興趣轉去做埋演員嘛，救唔救到無綫就真係要睇你啦！」據知今晚播出一集，將公開安仔尋找攝製隊嘅真正目的，還有親人大談安仔不為人知的一面，一位精神科專科醫生還與安仔擦出不少火花！