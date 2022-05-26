相信不少女士都會「聞疣色變」，面上愈長愈多的粒粒不但影響外觀，擔心病毒疣的傳染性亦為患者帶來心理壓力。但要注意，不是所有皮膚上的增生都由疣引致，其實皮膚組織由多種不同細胞所組成，各類細胞也可引致病變和增生，外觀上容易和病毒疣混淆。

皮脂腺增生一般發生於中年或以上的人士，以男性居多，數量由數粒到十數粒不等，額頭、鼻子和臉頰是常影響位置。外觀上呈二至五毫米淺黃色的突出物，中間凹陷，表面可看見擴張的微絲血管。

脂漏性角化症又叫老人斑，雖較常出現於長者，但中年人士亦可患上。常見於額頭、太陽穴以及面額兩側。褐色斑塊大小由數毫米至數厘米不等，有些表面如有一層蠟油，亦有些表面粗糙呈現裂紋，有些或帶有如病毒疣般的突出物，令兩者容易互相混淆。

汗管瘤是汗管組織細胞的增生形成，青春期後期開始逐漸增多，女性較易患上。外觀呈一至三毫米 ，圓形半透明的小丘疹，常聚於下眼皮及面頰上部。

粟粒疹屬細小囊腫，可發生於小孩和成年人，男女發病均等，常見於面部，尤其眼眶週邊位置，呈一至二毫米，珍珠白色的小丘疹，容易和粉刺和汗管瘤混淆。

以上所述的各種良性增生都對身體無害，醫學上大都不需要治療。

不是所有皮膚上的增生都由疣引致，各類細胞也可引致病變和增生，外觀上容易和病毒疣混淆。

病毒疣

發生於面部的疣大都屬扁平疣，由人類乳頭瘤病毒，經由皮膚之間或污染物所引致。外觀呈淺啡色，一至數毫米大小，輕微突出的小顆粒，常與粉刺和上述的良性皮膚增生混淆。

如果只有三數粒扁平疣，可選擇採取觀察。但如發現時已帶有十數粒或以上的疣，一般自我康復的機會較微，一般建議治療。

外用水楊酸常用於較大的尋常疣或足底疣，它刺激的特性並不適用於嬌嫩的面部。

冷凍治療並不需要麻醉，但缺點是治療患處有機會起水泡，並不適合處理數量較多的疣，而一次治療成功的機會亦較低，即使成功治療亦有機會留下色素變化或疤痕。

電灼治療需要局部麻醉進行，好處是一次治療的成功率較冷凍治療高，但有機會留下色素變化或疤痕。

二氧化碳激光治療需局部麻醉進行，幼細的光柱能對準細小的病毒疣，將其氣化移除。傷口大小和原來疣患處相若，一般七至十天可痊癒，一次治療的成功率較冷凍治療高，但亦有機會留下色素沉澱和疤痕。

不同治療各有利弊，建議患者和醫生商討最合適治療方案。