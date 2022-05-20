【天后】寵物友善扒房Mustard Bar & Grill 必試黑毛安格斯牛肉他他/澳洲M6和牛/焗松露火焰雪山

工作已經夠忙，當然想下班後跟三五知己聚餐暢談，大家細訴生活辛酸，圍爐取暖也不為過。最近西式扒房Mustard Bar & Grill進駐天后電氣道，餐廳設有室內用餐區及兩個寵物友善的露台花園用餐區，供主人帶同愛寵到訪享受。

餐廳內部設計時尚型格，充滿外國韻味。

寵物可以與主人到半露天地方玩樂，也可以在此享用Shisha。

餐廳嚴選優質肉類，例如澳洲和牛、美田USDA Prime頂級牛肉及黑毛安格斯牛肉，還有澳洲羊架和西班牙紅蝦等等，當然也有多款別緻前菜和甜品。

前菜方面，餐廳精選香烤西班牙八爪魚，八爪魚經低溫慢煮，用黑醋、鹽及糖等煮成的泡菜紅菜頭醬汁置底，同時也有黃色及紅色的紅菜頭、炸蓮藕片等作伴。

香烤西班牙八爪魚（每份$198）

另外也推介黑毛安格斯牛肉他他（$178），牛肉由人手手切，配上韭菜碎，絕無羶臭味。配上自家芥末法式酸忌廉及香脆薯條，帶來多層次口感。

黑毛安格斯牛肉他他（$178）

蟹餅（$188）以新地本地蟹入饌，拆肉後混合香草再炸成蟹餅，配上紅椒酸辣牆，是拉差辣椒蛋黃醬，每口都可以吃到啖啖蟹肉，非常滿足。

蟹餅（$188）

精選主菜為經過24小時慢煮的美國USDA Prime短肋骨，調味均勻滲透肉內，肉質相當細嫩。以上每款扒類均配上精選蔬菜及自選一款自家製醬汁，醬汁款式是蘑菇忌廉醬、紅酒乾蔥醬和蜂蜜醬油，使肉味更有層次。

美國USDA Prime短肋骨（$788/約1kg）

西班牙紅蝦意大利麵配車厘番茄（$398）

甜品方面，焗松露火焰雪山以自家製蛋糕置底，鋪上自家製的松露雪糕，再用匙羹逐一鋪上蛋白霜，之後放入焗爐焗數分鐘，令頂部有烘過的口感。職員會在客人面前在冧酒表面點火燒至微滾，隨即倒在火焰雪山的表面，隨後刨上新鮮黑松露片，味道濃郁。

焗松露火焰雪山（$128）

蘋果金寶批配Mascarpone 意式軟芝士雪糕（$98）

Mustard Bar & Grill

時間：1200-2200

地址：天后電氣道68號金輪天地3樓

電話：3462 2700