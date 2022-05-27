人體的脊柱有一部分叫腰椎，它十分重要。

腰椎可以說是脊柱的第三部分，頸椎、胸椎再下來便是腰椎，它下面已是尾龍骨了。而腰椎一共有5節，在脊骨的三部分來說，腰椎擁有最強大的椎體，亦即最為粗壯，因為它的工作最吃重，主要用作支持人體上半身的重量，亦包括支持背部的肌肉和活動。腰椎是整條脊柱之中活動得最多的部分，所以受損的機會也最多，容易出現腰椎錯位，即腰椎兩節之間的關節面出現錯開的情況。

腰椎錯位在中醫臨床很常見，甚至曾有研究指出，90%以上的腰腿痛患者都存在著腰椎錯位，可想而知兩者有一定關係。但腰腿痛患者常以為自己是腰肌勞損，因而沒正確治療。

腰椎錯位在中醫臨床很常見，但腰腿痛患者常以為自己是腰肌勞損，因而沒正確治療。

一旦出現腰椎錯位，不但會引致長期腰痛、坐骨神經痛，甚至會造成盆腔移位，後果可大可小。對女性來說，盆腔尤其重要，因為卵巢、輸卵管、子宮都在盆腔內。若因腰椎錯位而出現盆腔移位，會引起下肢痹痛或麻木無力。如果壓住了膀胱、輸尿管，則會引起尿頻、尿難忍或失禁。如果壓住子宮，便會引起經痛、月經不調甚至不孕，或子宮腫痛、盆腔炎等。

所以我們不能忽視腰椎錯位對人體的影響。如果發現自己長期腰腿痛不癒，便應仔細檢查一下，萬一腰椎有錯位就一定要找有經驗的註冊中醫及早做復位治療。