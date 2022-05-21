姜濤 做嘉賓超級驚喜   張敬軒讚姜Man謙厚：每個長輩都喜歡呢個人

張敬軒第十場紅館演唱會補場的嘉賓是姜濤，令觀眾超級驚喜，難怪「奶奶」姜媽媽都來看騷，姜濤先和軒仔合唱《斷點》，再獻唱《Master Class》，又送上薯條和漢堡包，還餵軒仔食，High爆全場！

張敬軒第十場紅館演唱會補場的嘉賓是姜濤，令觀眾超級驚喜！

軒仔介紹姜Man出場前說：「幾年前我喺個公開活動認識咗一個朋友，自此之後我哋成為咗網友，佢好得意，佢以前見我嘅時候就好怕羞好怕羞，但係當我哋認識之後，佢每一次問我問題，全部都係關於唱歌同音樂，甚至乎佢令我最感動嘅係，佢會將佢啱啱拍好嘅MV、或者錄好嘅歌send俾我聽，跟住問，我有邊度唱得唔好，好似一路都冇停止過令自己進步咁樣。我當時就覺得，呢個年輕人好叻，因為喺樂壇當中你要是長青樹嘅話，你一定要有足夠嘅鬥志，同埋要認識到自己邊啲地方叻，邊啲地方冇咁叻，將勤補拙。所以當時我回咗佢一個message，我話你要加油，我買你贏。」

軒仔說認識姜濤四年，對方仍然很怕醜。

之後姜Man和軒仔聊天，姜Man說：「我記得我哋前一排仲有啲黃牛飛話我哋兩個會一齊做嘉賓！」軒仔即說：「收錯風！」姜Man繼續：「嗰時我記得都仲未有我做嘉賓呢件事，我就覺得，不如將錯就錯！」軒仔便說：「我好開心，全世界，包括我自己都以為佢已經飛咗去下一個工作地，但突然原來佢仲喺香港，我就好想好想同你喺呢個台上唱歌。姜濤係一個好得意嘅男孩子，每一個長輩、同佢做過嘢嘅人都會喜歡呢一個人，因為佢係一個好俾心機，好謙厚嘅人！」

姜濤獻唱《Master Class》。