深夜貼圖：真正愛一個人，先看他們的真實面目 欣宜拍片剖白：有少少想喊嘅感覺

欣宜（Joyce）下月將會在紅館舉行《Between Us鄭欣宜演唱會2022》，早前以生酮飲食法3個月激減20磅的她繼續積極減肥：「我好鍾意着靚衫，依家細咗3個碼！」現在整個人明顯纖瘦了！今年欣宜事業愛情兩得意，除了在《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪「女歌手金獎」和「我最喜愛女歌手獎」外，又奪「CHILLCLUB年度女歌手金獎」；早前又被爆撻着38歲、上環花店Café「The Floristry」老闆Derek，不過她很保護戀情，只是在IG上載一張挨着男友膊頭的照片，但男友不見樣貌，她坦言：「我向來對呢個話題好害羞，想保留番私隱。」問Derek會否現身演唱會，她說到時大家來看吧！

欣宜下月將會在紅館舉行《Between Us鄭欣宜演唱會2022》，大會安排37輛車身印有欣宜演唱會海報嘅巴士為門票開售造勢，結果開賣當日就火速售罄。

早前以生酮飲食法3個月激減20磅的她繼續積極減肥：「我好鍾意着靚衫，依家細咗3個碼！」

欣宜未減肥前。

欣宜早前被爆撻着38歲、上環花店Café老闆Derek（右）。

不過今日凌晨約一時多，欣宜忽然拍片上載IG Story說：「唔知點解，夜媽媽突然有少少想喊嘅感覺！」之後她拍了條「Tell me a joke」的片說：「不如大家講吓啲冷笑話我聽啦，等我笑番啦！」約兩個鐘後她還未睡，又在IG Story貼圖，圖中以英文引述Mark Anthony的句子：「To truly love someone, you have to first see them as they really are, then still love what you see！（要真正愛一個人，你必須首先看到他們的真實面目，然後仍然愛你所看到的。）」到底欣宜為何想喊？是否跟Derek有關呢？直到今午一時多，她又出IG Story表示：「On the way去打大佬，今日我哋會有齊所有《Between Us演唱會》嘅Dancer，一齊去練習有Dancer嘅每一個Item，好似考試咁，好緊張！」看來心情已經平伏不少！

今日凌晨約一時多，欣宜忽然拍片上載IG Story說：「唔知點解，夜媽媽突然有少少想喊嘅感覺！」

約兩小時後她還未睡，又在IG Story貼圖，圖中以英文引述Mark Anthony的句子。意思是要真正愛一個人，你必須首先看到他們的真實面目，然後仍然愛你所看到的。