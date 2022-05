深夜貼圖：真正愛一個人，先看他們的真實面目 欣宜拍片剖白：有少少想喊嘅感覺

欣宜(Joyce)下月將會在紅館舉行《Between Us鄭欣宜演唱會2022》,早前以生酮飲食法3個月激減20磅的她繼續積極減肥:「我好鍾意着靚衫,依家細咗3個碼!」現在整個人明顯纖瘦了!今年欣宜事業愛情兩得意,除了在《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪「女歌手金獎」和「我最喜愛女歌手獎」外,又奪「CHILLCLUB年度女歌手金獎」;早前又被爆撻着38歲、上環花店Café「The Floristry」老闆Derek,不過她很保護戀情,只是在IG上載一張挨着男友膊頭的照片,但男友不見樣貌,她坦言:「我向來對呢個話題好害羞,想保留番私隱。」問Derek會否現身演唱會,她說到時大家來看吧!

欣宜未減肥前。

欣宜早前被爆撻着38歲、上環花店Café老闆Derek(右)。

不過今日凌晨約一時多,欣宜忽然拍片上載IG Story說:「唔知點解,夜媽媽突然有少少想喊嘅感覺!」之後她拍了條「Tell me a joke」的片說:「不如大家講吓啲冷笑話我聽啦,等我笑番啦!」約兩個鐘後她還未睡,又在IG Story貼圖,圖中以英文引述Mark Anthony的句子:「To truly love someone, you have to first see them as they really are, then still love what you see!(要真正愛一個人,你必須首先看到他們的真實面目,然後仍然愛你所看到的。)」到底欣宜為何想喊?是否跟Derek有關呢?直到今午一時多,她又出IG Story表示:「On the way去打大佬,今日我哋會有齊所有《Between Us演唱會》嘅Dancer,一齊去練習有Dancer嘅每一個Item,好似考試咁,好緊張!」看來心情已經平伏不少!

