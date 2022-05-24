端午節糭2022 ｜8款應節糭推介 必試泡菜黑豚肉糭＋黃金柑桔糭＋經典原隻鮑魚裹蒸糭

【 端午節糭2022 】適逢6月3日是一年一度端午節，每逢這個節日，各家各戶都會自行製作特色端午糭，又或者直接向店舖購買。未知今年大家已經準備好，還是依舊在考慮選購哪間店舖出品呢？今次就為大家介紹來自4間店舖，一共8款的端午糭，當中有兩款更是創新口味，絕對一反傳统，為大家帶來特別的應節滋味。

奇華餅家｜泡菜黑豚肉糭

今年奇華餅家推出非常獨特的泡菜黑豚肉糭，加入香辣泡菜和黑豚肉，雖然糯米浸滿泡菜汁，不過不會過辣，適合未必接受到太辣人士食用，感覺有點像品嚐韓式泡菜豬肉蓋飯和手抓飯，非常特別。

打開糭葉，辛辣的泡菜味一湧而上。

裡面有粒粒黑豚肉

當然不少得爽口泡菜

奇華餅家泡菜黑豚肉糭

日期：即日起至6月3日於全線分店有售（機場店除外）

價錢：奇華Fans會員可以以優惠價每個$53購買，原價每個$68

備註：即日起至6月3日購買任何「五月糭」或「五月糭禮券」滿$80，即獲送贈港幣$20現金禮券乙張。

查詢：https://keewah.com/hk/

翠亨邨｜黃金柑桔糭、養生珍菌竹笙淮山糭

美麗華旗下的翠亨邨今年推出4款端午糭套裝，當中「鴛鴦素薈」套裝包括黃金柑桔糭和養生珍菌竹笙淮山糭各一隻。前者是豆沙餡再加入柑桔茸製成，口感軟糯，如果想突出味道，可以沾上附送的蜜味柑桔醬，令柑桔味道更豐富。後者以雲南出產的羊肚菌和黃耳入饌，帶清香菇味，還有加入竹笙、淮生和藜麥，增添層次。

黃金柑桔糭

裡面有如流沙般一樣的柑桔茸餡

配上蜜味柑桔醬，令酸甜味道更加提升。

養生珍菌竹笙淮山糭

雲南出產的羊肚菌，口感爽口。

翠亨邨鴛鴦素薈端陽糭套裝

日期：即日起至5月29日

價錢：禮袋套裝$188，使用指定電子支付工具付款每套$178；即日起至5月25日免外袋輕盈版$158（只限電子禮券）

查詢：www.miradining.com/zh-hant/tsui-hang-village/

黃金海岸酒店｜鮑魚裹蒸糭、八寶糭

連續獲得九年米芝蓮推介的黃金海岸酒店中菜廳「粵」，今年其廚師團隊帶來4款經典應節糭，當中鮑魚蒸糭選用原隻鮑魚、原粒瑤柱和金華火腿等矜貴食材，加上冬菇、鹹蛋黃、蓮子和栗子，可以嚐到鮮味的同時又有蓮子和栗子的甜味平衝，而且非常足料。

鮑魚裹蒸糭

切開糭子可看到裡面餡料豐富

原粒瑤柱

原隻鮑魚

八寶糭加入栗子、銀杏、芋頭、燕麥米、紅豆、綠豆、花生等等，口感非常豐富，相對肉糭不會太過油膩，適合銀髮族或追求健康人士食用。

八寶糭

栗子香甜有咬口

裡面加入花生、紅豆、芋頭等，喜歡有口感的人士可以一試。

黃金海岸酒店鮑魚裹蒸糭、八寶糭

日期：端陽糭禮券由即日起至5月29日到指定地點換領

價錢：鮑魚裹蒸糭（$248）、八寶糭（$138）

備註：凡購買滿10隻或以上可享9折，購買20隻或以上可享85折優惠，推廣期由即日起至6月3日。

查詢：https://bit.ly/39HME99

富豪酒店｜養生牛肝菌五色豆素糭、花膠螺頭金腿瑤柱糭、桂花紅豆芋蓉糭

富豪酒店推出的養生牛肝菌五色豆素糭以黃豆、紅腰豆、眉豆和黑豆等等製成，同時加入雲南牛肝菌，感覺不會只吃豆這麼單調。

養生牛肝菌五色豆素糭

不同豆類布滿糭身，夠足料。

花膠螺頭金腿瑤柱糭用上日本瑤柱、金華火腿和冬菇，最吸引就是有花膠和螺頭，花膠腍身黏口，螺頭大隻有咬口，女士吃了可以養顏。

花膠螺頭金腿瑤柱糭

每隻糭內藏2-3塊大大片花膠

五花腩油脂滿溢，甘香邪惡。

桂花紅豆芋蓉糭就以紅豆取代蓮蓉，切開糭身可以看到裡面有滿滿芋蓉，口感非常滑身。糭子加入大量桂花，令芋蓉的甜度得以調節，還帶有清新感覺。

桂花紅豆芋蓉糭

芋蓉口感順滑，由於加入桂花所以不會過甜。

富豪酒店養生牛肝菌五色豆素糭、花膠螺頭金腿瑤柱糭、桂花紅豆芋蓉糭

日期：即日起至6月2日

價錢：養生牛肝菌五色豆素糭（$228）、花膠螺頭金腿瑤柱糭（$268）、桂花紅豆芋蓉糭（$168）

查詢：https://bit.ly/3G7S9dw

從冰格裡取出端午糭，大家慣常用甚麼方式翻熱呢？今次小編就使用了在公司都可以輕易將食物翻熱的Proluxury普樂氏多功能三層電蒸鍋，電蒸鍋採用食品級材料PC的蒸蓋及PP的蒸格，既耐高溫又不易變形，而且有三層大容量蒸架，可以一次過蒸幾隻糭再跟同事分享，非常方便。

Proluxury普樂氏多功能三層電蒸鍋，可隨意組合單層、雙層或三層使用。

備有LED指示燈的外部水錶，水箱容量一目了然；蒸煮時間最長可達至約60分鐘，而且過程中毋須再加水。

大約25分鐘就成功翻熱端午糭（不同大小的端午糭所需時間不同）

普樂氏 多功能三層電蒸鍋

查詢：https://bit.ly/3lC8ldm