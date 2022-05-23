【銅鑼灣】最新鹽焗奄仔蟹放題！$398兩小時任擦爆膏焗蟹＋地道小炒 一個條件送埋鮑魚、焗蠔

常說秋天的螃蟹最肥美，但其實奄仔蟹在夏季才吃得到最飽滿的膏黃。趁奄仔蟹當造，大澳德發的銅鑼灣店近日推出 $398 鹽焗奄仔 蟹放題 ， 不單止可以 2 小時任擦爆膏奄仔蟹，每位更會送鑊氣小炒如豉椒炒花甲、薑蔥霸皇雞、豉椒風沙茄子等，要是提早訂位食 蟹放題 ，大家還能加碼免費歎流浮山鹽焗蠔及 8 頭鮑魚各 1 隻，這個價錢以銅鑼灣區來說相當划算，海鮮控一定要試！

大澳德發主打不鮮不吃的蜑家菜，今次 蟹放題 的主角也選用了時令的菲律賓奄仔蟹乸，每隻約 4 至 6 両重，連同阿爾卑斯山岩鹽、八角、香葉等香料一起放入大瓦煲中焗製，老闆話只需 10 至 11 分鐘即可煮出最正的鹽焗奄仔蟹。時間到，大家都急不及待取出一隻隻奄仔蟹。最驚喜是，未拆蟹已經見到滿滿的黃膏爆出蟹身，質地柔軟且味道甘香，蟹肉更是鮮甜細嫩，帶淡淡鹹香，食得非常滋味。同樣的煮法，還可以鹽焗本地流浮山蠔及 8 頭鮑魚，最喜歡後者肉質夠爽口彈牙！ 海鮮控大擦一輪奄仔蟹、鮑魚、焗蠔依然未夠喉，不妨額外追加花甲（$88 /客）、扇貝（$32 /隻）、蟶子（$38/隻）等。若怕煮得太鹹，記得避免加太多水到瓦煲當中。

奄仔蟹是未經交配的青蟹，生於鹹淡水交界，而今次放題則選用每隻約4至6両重的奄仔蟹。

海鮮之外， 蟹放題 還提供多達 18 款鑊氣小炒，由辣酒煮花螺、黄酒煮滑雞、鹹魚蓉炒時蔬至冬菜銀魚仔蒸肉餅都有，推薦口感鬆脆的豉椒風沙茄子和嫩滑惹味的口水雞，送飯一流。

這個蟹放題還供應18款鑊氣小炒，每人可自選1款指定菜式。 除了奄仔蟹，大家也可追加另外4款當季海鮮，如扇貝每隻$32、6隻鮑魚$198。

大澳德發—銅鑼灣店

地址：銅鑼灣謝斐道477-481號𦘦明大廈地下A號鋪連1樓

電話：2154 0188

鹽焗奄仔蟹放題價錢：$398 /位（包任食鹽焗奄仔蟹、一款指定鑊氣小炒、冷/熱飲品1杯 或 森堡啤酒1支）

供應時間： 6pm-10pm（需提前一日預訂）

網址：https://bit.ly/38HdEFH