「荃灣豬肉檔AK」有勁敵 28歲小鮮肉「葵盛海鮮檔Alton」勁冧靚太

「荃灣豬肉檔AK」 劉宋威（阿威）近日爆紅，每日都有不少靚太排隊買豬肉和打卡，「威威豬」（阿威粉絲名稱）幫他開的fb群組「荃灣鮮肉威威應援團」，現時粉絲人數已超過1.5萬，阿威還火速為SKECHERS拍攝工作鞋系列廣告。上星期四（19日）阿威正式出道，以「威威劉宋威Samuel」之名開設三個社交平台，拍片教大家煲湯煮餸和分享日常生活，直至截稿前阿威IG有13.1K 人follow，fb有8,131人追縱，YouTube有4,320人訂閱，成績不俗！

「荃灣豬肉檔AK」阿威近日爆紅，每日都有不少靚太排隊買豬肉和打卡。（fb群組「荃灣鮮肉威威應援團」圖片）

「威威豬」幫阿威開的fb群組「荃灣鮮肉威威應援團」，現時粉絲人數已超過1.5萬！（阿威fb圖片）

阿威還火速為SKECHERS拍攝工作鞋系列廣告。

不過阿威最近出現勁敵，近日有網民在「荃灣人」FB群組轉載「葵盛海鮮檔Alton」的靚仔相說：「海鮮仔，靚仔過豬肉威多多聲啦！」有網民在抖音搵到原片段，拍片的女網民透露「葵盛海鮮檔Alton」今年28歲，在葵盛街市工作，又讚他靚仔很多，每次光顧對方都會送海鮮給她！有網民指他貌似MIRROR成員Alton、MC張天賦 和陳柏宇：「青靚白淨C9一定like，之前嗰個太粗獷！」、「今次呢個堅靚仔，起碼青靚白淨，一定好過豬肉榮！」、「唔知除罩咩樣，但暫時睇取代MIRROR下弦係冇問題！」

早前有網民提議一班街市靚仔可以組成組合「Supermarket」，因此有網民說：「Supermarket就快齊章！」、「想入娛樂圈可以去街市見工！」不過有「威威豬」反擊說：「威威對blink blink眼，識得笑咁㗎，全勝！佢嘅親和力先至係最殺食，型又得，可愛又得！」

近日有網民在「荃灣人」FB群組轉載「葵盛海鮮檔Alton」靚仔相，有網民說他貌似MIRROR成員Alton（右圖）、MC張天賦 和陳柏宇。

有網民在抖音搵到原片段，拍片的女網民透露「葵盛海鮮檔Alton」在葵盛街市工作，每次光顧對方都會送海鮮給她！

「葵盛海鮮檔Alton」今年28歲，青靚白淨！