【銅鑼灣】新開和牛專門店 自家農場＋120分鐘任食和牛燒肉放題

眾所周知港人鍾情日本美食，無論是拉麵、 和牛 、刺身，還是壽司，都無一不歡。不過要食到A5級和牛，就需要付出相對金錢，每次邊食邊顧荷包，實在難以享受。最近銅鑼灣一間新開日本和牛專門店或者可以滿足到你豪食和牛的慾望。餐廳在岩手縣擁有自家養殖黑毛和牛農場，同時獲得黑樺牛農場專利，以及飛驒牛、熊本和牛產地證明書。餐廳更邀請到曾於日本學師，鑽研日本料理30多年的Omakase師傅坐鎮。客人可以於120分鐘內任食和牛燒肉，任飲無酒精飲品和罐裝啤酒，成人每位只需$458，CP值極高。

首先要介紹的是這份尊貴日本和牛，裡面共有6款A5和牛、3款A4和牛，以及1款A5飛驒和牛沙律。A5和牛中，有熊本黑毛和牛的牛肩胛、牛頸脊、牛五花、牛匠岩手黑毛和牛的牛小排、牛冧、熊本黑毛和牛的稀有汁燒千本筋；A4和牛中，就有牛匠黑毛和牛的牛肩梅花、後腰肉，和熊本黑毛和牛壺漬牛肋條。

和牛以8層架送上，進食順序由最頂層至下層的壺漬牛肋條，和牛味道會由最淡到最濃味，讓人嚐到每款和牛的鮮。

尊貴日本和牛

這款A5熊本黑毛和牛玉子燒用秘製醬汁將和牛稍為調味，燒至7成熟後再蘸上日本蛋汁，濃香的和牛與蛋香結合起來，爽口嫩滑。

A5熊本黑毛和牛玉子燒

黑松露燒牛肉他他以安格斯牛配自家醃製洋蔥，頂層加上黑松露和蔥花，黑松露不會蓋過牛肉的鮮味，反而令整體更有層次。

黑松露燒牛肉他他

店主親自在日本漁市場搜羅來自靜岡的吞拿魚，將酥脆米通盛載著吞拿魚他他，再加入少量白蔥和飛魚籽，一口享受到脆口與軟綿的口感。

靜岡吞拿魚他他

特級飛驒牛以刺身方式供應，配上香蔥，假如蘸少許秘製醬汁的話就更加可以帶出香濃牛肉香。

飛驒牛刺身

餐廳秘製的溫泉蛋紫菜醬油牛川飯，由主廚親自提煉的和牛牛油製成，將日本溫泉蛋和香脆紫菜與和牛油飯拌勻，每口都能嚐到蛋汁和和牛油的香。

溫泉蛋紫菜醬油牛川飯

於9月30日前，4位同行並提前兩天訂座惠顧尊貴日本和牛放題的食客，可以免費獲贈原隻龍蝦刺身船一客（價值$499）。

牛川日本和牛專門店

時間：1130-1600、1700-0000

價錢：成人每位$458、小童每位$258（另收加一服務費）

地址：銅鑼灣謝斐道496號金利文廣場3樓

電話：2117 4267