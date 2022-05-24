成軍後首個團綜《我哋係COLLAR》記錄138日心路歷程 COLLAR：香港女仔都可以做到好勁嘅女團

COLLAR 8位成員隊長Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、芯駖（李芯駖）、So Ching（蘇芷晴）、Winka（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）和Candy（王家晴），今年1月12日出道至今已4個多月，ViuTV將於下週一（30日）晚上11時播出COLLAR首個團綜《我哋係COLLAR》，記錄她們成團138日的心路歷程，令粉絲超期待！

由《全民造星IV》打造的女團COLLAR，今年1月12日出道至今已4個多月。

ViuTV昨晚在fb上載40秒預告片，片中有COLLAR成員比賽、演出、練舞、拍攝MV等片段，而COLLAR經理人Wing（戴穎）在片中說：「女團係無得唞，其實嗰班女仔只不過係經歷咗一個比賽，所以佢哋一定要更加努力！佢哋嘅起步點係比其他人低，一定會俾大家睇到COLLAR嘅成長。」而旁白就說：「8 X 247就會等於一，成軍後第一個團體真人騷！」最後COLLAR的成員說：「8個一齊揮灑汗水」、「香港嘅女仔都可以做到一隊好勁嘅女團！」

ViuTV下週一將播出COLLAR首個團綜《我哋係COLLAR》，記錄她們成團138日的心路歷程，令粉絲超期待！

COLLAR粉絲和網民看完之後紛紛留言：「終於等到啦，力撐！」、「好期待團綜！呢8個女仔嘅energy+團結，Fans感受最大，希望團綜可以俾其他人更加了解COLLAR ！」、「雖然我唔係佢哋fans，但留意到好明顯佢嘅performance好大進步！」、「希望唔好得15集咁少！」、「硬係覺得到時會好催淚，有無人有同感？」、「長做長有 ，第二季、第三季 ！」

ViuTV昨晚在fb上載40秒預告片，片中有COLLAR成員比賽、演出、練舞、拍攝MV等片段。

COLLAR經理人Wing（中）在片中說：「女團係無得唞，其實嗰班女仔只不過係經歷咗一個比賽，所以佢哋一定要更加努力！」

Marf

Day

Ivy So

芯駖

Candy

So Ching

Gao