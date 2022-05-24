杜汶澤「喱DAO」組元宇宙女團

由杜汶澤策劃的NFT項目「喱DAO」，自2月推出「嘩嘩蛙」NFT以來，得到不少圈中友好像黃秋生、袁彌明、王宗堯等加持，紛紛成為「蛙友」（即「嘩嘩蛙」NFT 持有人）。今日杜汶澤公布於全球公開招募成員，籌組元宇宙女團，並希望7月內組一隊made in Hong Kong 的女團。企劃貫徹去中心，即係無大台支持，100%由蛙友投票選出最後4人，他們將被送到韓國集訓。「喱DAO」會破天荒和韓國娛樂公司合作，由訓練到創作全部由韓國幕後班底主理，另外又請來親手捧紅韓團4 minute及Beast的韓國娛樂界「猛人」朴忠旻負責監製，至於排舞和訓練則交由B.A.P. 主音大賢負責，更會起用韓國導演拍MV。杜汶澤透露比起選秀比賽，更著重成軍後的發展及活動，因為女團經投票組成已有人氣擔保，其定位為元宇宙子組合，笑稱將直接取名「Metaverse」。

另外，「喱DAO」於今年第二季亦將開設「大笪地」網店，並以美食打頭陣，包括與數間香港小店如後街牛扒、Paper & Coffee BU 及JEP By Involtini等聯乘，將一系列食物上架。蛙友只需在「大笪地」購買飲食券則可以使用。網店亦會繼續挑選更多產品，包括杜汶澤較早前預告的增胖麵（小杜良品 – 法式鵝油拌麵）。

「喱DAO大笪地」就如一般網店，不過最特別的地方是它只支援$LATE Token，即「喱DAO」同步首次發行的功能性跨鏈代幣，擁有者除了可以用來消費購物及參與活動外，日後其他項目發展及活動投票，如選女團成員、電影拍攝等等亦可參與。而「喱DAO」早於2月已在以太坊區塊鏈推動的Decentraland虛擬實境平台購地，舉辦「3D Genius Bar設計大賽」，並由蛙友選出心水設計，總部6月將正式開幕，樓高4層，屆時就如杜汶澤喱騷的現場直播清談節目《Genius Bar》一樣，除了可與大家互動交流外，亦設有表演場地。中層為演講室，沿路而上有購物街，3樓為道場，以及天台。總部造型取材自電影名作《頭文字D》的經典場口「五連髮夾彎」，杜汶澤設計上沒有話事權，但他滿意作品，他表示在元宇宙發生的事一定要和物理世界截然不同，跳出固有的思維框架，最印象深刻的是頂樓凌空懸浮著的青蛙頭像，在現實中是不可能找到這種建築，至於旋轉停車場的設計亦非常欣賞，因為可以駕著AE86由底直上，超越現實世界的限制。