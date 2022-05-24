《CHILL CLUB Keep Going》演唱會  許廷鏗：嚟緊第六波都要keep Going   教主：愈工作耐愈覺多問題，一定要堅持￼

《CHILL CLUB推介榜年度推介21/22》頒獎典禮早前舉行，但因發生播放事故，令部分歌手演出受到影響。CHILL CLUB的製作團隊未有氣餒，今晚8時在同一個舞台舉行《CHILL CLUB Keep Going》演唱會「覆桌」，參與歌手包括Anson Lo（盧瀚霆）、許廷鏗、馮允謙、MC張天賦、陳蕾、Serrini、Dear Jane。早前電訊盈科媒體集團旗下全新網上串流直播平台MakeALive邀各位觀眾登記試玩，在應用程式內領取免費門票觀看直播，而演唱會將於6月11日晚9時30分喺ViuTV播出。

《CHILL CLUB Keep Going》演唱會由Anson Lo打頭陣！

演唱會開始由Anson Lo打頭陣，教主唱出《Ego》、《Mr. Stranger》，之後教主冧現場觀眾說：「我好想嘗試逐個望吓大家！」令台下超興奮！接着他說：「 今次CHILL CLUB嘅主題叫 Keep Going，對我自己嚟講係好有關嘅topic，因為過去4年，尤其上年，俾我好深感受係愈工作得耐，愈覺得人生每一日有好多唔同嘅問題出現，但你都一定要堅持，呢個課題永遠都唔會完，你要堅持先可以向前望，大家一齊努力！」

教主一連跳唱3首快歌，勁！

教主又說：「學Keep Going呢個課題，其實自己有個好深刻嘅課題，就係溝通！」之後同觀眾做《Megahit》Uh-oh uh-oh uh-oh 手勢，之後他繼續說：「呢首歌係上年到今年學習嘅最大嘅課題，我同屋企人、同身邊工作人員，同我隊友，根本每日都學緊呢個課題，包括同你哋！」最後唱出《Megahit》，之後教主在IG留言：「希望大家喜歡今晚的表演，辛苦Rock Sir @rockinair 和dancer朋友們了，一連3首快歌實在好有挑戰性！現在要趕回去拍劇做『燈仔』跟自己說聲～奸巴爺！」

之後教主在IG留言：「希望大家喜歡今晚的表演，辛苦Rock Sir @rockinair 和dancer朋友們了，一連3首快歌實在好有挑戰性！現在要趕回去拍劇做『燈仔』跟自己說聲～奸巴爺！」

許廷鏗上次在《Chill Club 推介榜年度推介21/22》演唱《修羅場》時，懷疑工作人員忘記關咪，因此有一男聲在背景說：「睇整體」、「成件事好正」、「Keep going」，事後他在IG寫感言：「睇返演出的直播，容許我真係有小小唔開心，唔係想怪責，但係花心機時間彩排演出，就係希望盡善盡美！」

許廷鏗搞笑說：「其實我覺得今次自己接呢個騷呢，一聽到個名，係輕輕有啲陰影嘅！」

今次許廷鏗搞笑說：「其實我覺得今次自己接呢個騷呢，一聽到個名，係輕輕有啲陰影嘅！」令台下觀眾大笑！他又說：「Keep Going呢個字可圈可點，但對於我來講呢個除咗Gimmick之外，其實都好實在，希望可以用我哋嘅歌曲，用唔同歌手嘅精心揀俾大家嘅song list，去講一個道理，譬如話嚟緊第六波，唔知會唔會發生，就算會發生都好，我哋都要繼續keep Going！」台下拍掌！至於陳蕾就說：「估唔到距離上次嘅頒獎禮，我講過話想『覆桌』，咁快就俾機會我『覆桌』，我想講今晚成件事都好正，整體都好正，好Perfect！」

陳蕾說：「估唔到距離上次嘅頒獎禮，我講過話想『覆桌』，咁快就俾機會我『覆桌』，我想講今晚成件事都好正！」

MC唱《小心地滑》，反應不俗！

Serrini

Dear Jane