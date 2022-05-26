拿破崙蛋糕 必試小店4大推介！新蒲崗九層古法拿破崙／超人氣網格蛋糕酥皮達2,304層！

芝士蛋糕固然受港人喜愛，但近年越來越多甜品控迷上酥脆口感的 拿破崙蛋糕 ，引得網民時不時就在Facebook專頁「香港蛋糕關注組」互相交流分享好吃的拿破崙推介。製作這款蛋糕步驟繁複，要是酥皮厚實不夠脆，或者吉士醬只得死甜亦不算合格，城中的人氣 拿破崙蛋糕 除了帝苑餅店、荃灣西如心Nina Patisserie等酒店級選擇，其實街坊小店一樣有好推介，由親民價法式拿破崙、新派網格拿破崙至傳統的港式 拿破崙蛋糕 ，午後可以呷一口茶，慢慢細味手造蛋糕的溫度，為生活加一點甜就最好不過。

拿破崙蛋糕推介 01｜街坊最愛親民價芒果拿破崙 多美意餅屋

多美意餅屋是尖沙咀、佐敦一帶的街坊名店，主打價錢親民的麵包和西餅，而他們的芒果拿破崙更是人氣 item，兩層鬆脆的酥皮夾住厚切芒果和香濃吉士醬，美味不花巧，網民都大讚「多美意嘅拿破崙係無得輸㗎，食咗好多年都無變過。」加上每件拿破崙砌餅亦不過 $20，非常抵食，難怪深受香港蛋糕關注組追捧。

芒果拿破崙 $20（圖片來源：IG@imnotafoodie） 心形拿破崙蛋糕（圖片來源：IG@Wtsinurmouth）

砌餅以外，多美意餅屋亦會推出原個心形 拿破崙蛋糕 ，有別於砌餅一層酥皮一層芒果吉士醬的做法，酥皮蛋糕中間就是吉士醬，上層再舖上芒果和士多啤梨，同樣賣相精緻又吸引！

多美意餅屋

地址：尖沙咀柯士甸道107-109 號地下 D 舖

電話：2314 0606

營業時間：星期一至五 8:30am-7:30pm、星期六及公眾假期 9am-7:30pm

網址：https://bit.ly/3NsVg24

拿破崙蛋糕推介 02｜招牌古法九層拿破崙 常溫

想食港式拿破崙的話，推薦這間位於新蒲崗的蛋糕店—常溫，店內的招牌蛋糕正是古法九層拿破崙，由搓酥皮、烘核桃至焗製夾層蛋白餅全部人手製，工序繁複，絕對是心機之作。拿破崙的酥皮鬆化帶牛油香，蛋白餅吃起來煙煙韌韌，並重手加入很多合桃，配埋不甜不膩的牛油忌廉，口感豐富，超受歡迎！

古法拿破崙 $27起（圖片來源：IG@168hungryki）

常溫

地址：新蒲崗大有街 33A 號佳力工業大廈地舖

電話：9325 7882

營業時間：10am-7pm

網址：https://bit.ly/3aj1rYh

拿破崙蛋糕推介 03｜新派 2,304 層網格酥皮拿破崙 百子燒菓子

數到最 hit 的新派 拿破崙蛋糕 ，非百子莫屬。由甜品網店起家，百子燒菓子近年以造型破格的網格拿破崙打響名堂，最大賣點是自創出蜂巢般的網狀酥皮，搓皮時落足心機不斷摺疊，才做出一塊塊多達 2,304 層的酥皮。老闆也特意在表層塗上焦糖，令酥皮帶淡淡焦糖味，切開還有清晰的「咔嚓」聲，香脆可口，配上軟滑吉士及時令水果如士多啤梨或芒果，包保一試難忘。

百子燒菓子&洋菓子專売店

地址：觀塘開源道 55 號開聯工業中心 B 座 5 樓 511 室（只提供取貨服務）

電話：9298 1984

網址：https://bit.ly/38beABQ

拿破崙蛋糕推介 04｜心機製作傳統拿破崙 星味坊

分店開遍元朗和深水埗的星味坊，憑布甸蛋撻在網上爆紅，個個前來都為了品嚐這款巨型人氣蛋撻。其實店內的 拿破崙蛋糕 同樣熱賣，脆薄酥皮每日自家製作，沿用三層酥皮、兩層吉士的傳統結構，夾住吉士醬和酸甜水果，有芒果、士多啤梨及藍莓口味，香甜而不覺膩。

拿破崙 $34

星味坊

地址：深水埗元州街149號地舖

電話：2311 3933

營業時間：星期一 7am-8:30pm、星期二至日 7am-8pm

地址：元朗康景街 2-20 號鈞德樓 12 號鋪

電話：3460 4051

網址：https://bit.ly/3MIdGfg