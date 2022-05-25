MIRROR 宣布演唱會以實名制發售 加開2場MIRO特別場 鏡粉：好感動好想喊

MIRROR 7月至8月首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，一票難求，最誇張門票炒到接近44萬一張，鏡粉們紛紛要求加開粉絲特別場和以實名制售票，今日終於傳來好消息，MIRROR官方fb宣布加開8月5-6日2場MIRO特別場，經城市售票網公開發售的門票（12場）將以實名制形式發售，鏡粉知道後紛紛開心留言：「真心想入場支持嘅Miro終於有希望！」、「好想喊！」、「終於等到，好感動，希望今次真係可以買到飛啦！」、「太好了！只要肯做，無嘢係唔得嘅！」、「多謝你哋聽到我哋無助嘅聲音！」

MIRROR 7月至8月首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，一票難求，最誇張門票炒到接近44萬一張。

今日終於傳來好消息，MIRROR官方fb宣布加開8月5-6日2場MIRO特別場，經城市售票網公開發售的門票（12場）將以實名制形式發售。

MIRROR官方fb公布如下：

【聽到大家嘅聲音喇！！！】

感謝大家陪伴MIRROR走到今日。縱使面對重重困難，我哋都一定盡力做，希望更多鏡粉可以嚟支持MIRROR！！

大家對演唱會嘅反應十分熱烈，加上知道咁多位鏡粉為咗支持MIRROR，左撲右撲買飛好辛苦。所以……

正式宣布2件事！！！

加開2場MIRO特別場*^（8月5-6日） 經城市售票網公開發售的門票（12場）將以實名制形式發售

點樣買？幾時買？邊度買？要準備啲咩？

我哋努力準備緊，詳情將稍後公布。

*合資格之MIRO須以實名制購買MIRO特別場之門票。門票數量有限，售完即止。詳情將稍後公布。

^MIRO特別場部份門票將以實名制經城市售票網公開發售。