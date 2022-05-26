端午節糭2022 ｜恆香推6款端午糭 買禮券送瑤桂鮑汁XO醬

【 端午節糭2022 】端午節將至，林林總總的端午糭確實令人眼花瞭亂。今年恆香老餅家推出6款端午糭，以傳統手工包製，再加入師傅獨家秘製配方。6款端午糭分別是金腿蛋黃鹹肉粽、白蓮蓉梘水粽、陳皮紅豆沙梘水粽、一品瑤柱XO裹蒸粽、八寶齋粽和櫻花蝦珍珠米粽，種類繁多，適合不同人士。

金腿蛋黃鹹肉粽（280g) $98 ：內餡採用綠豆、配上乘金華火腿及原隻鹹蛋黃入饌。

恆香白蓮蓉梘水粽（250g）$68 ： 以1:16的梘水浸泡的糯米包裹著自家炒製香蓮蓉，口感軟糯。

陳皮紅豆沙梘水粽 (250g）$68 : 煙韌的糯米外層配上等新會陳皮熬製而成的紅豆沙，口感軟滑層次豐富。

一品瑤柱XO裹蒸粽 (605g)$208 ： 以原粒極品瑤柱、原隻鹹蛋黃加上秘製五花腩肉、燒鴨肉、蝦乾和花菇等材料，以自家研發的鮑汁XO醬烹調。

櫻花蝦珍珠米粽 (280g)$96 ：精選日本珍珠米，加入以秘製醬汁烹調的腩肉、鹹蛋黃、瑤柱、栗子及花生等，再用鹹香櫻花蝦作點綴，和風味極重。

養生八寶齋粽 (250g)$62 ：混合藜麥、豆類及花生，比其他端午糭健康，也適合素食人士食用。